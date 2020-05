Nu il intereseaza de nimic! Gigi Becali poatea avea din nou probleme cu legea dupa ultimele decizii! Ce s-a intamplat

Deciziile lui Gigi Becali par sa sfideze din nou legea.

In momentul in care pandemia de coronavirus a lovit puternic fotbalul, patronul ros-albastrilor, Gigi Becali a luat o serie de masuri drastice la FCSB. La majoritatea jucatorilor le-a taiat salariile la jumatate, in schimb ce pe 5 dintre ei i-a bagat in somaj tehnic. Acum cateva zile, Gigi Becali a anuntat ca jucatorii bagati in somaj tehnic vor ramane asa si dupa data de 15 mai.

"Cluburile sportive a caror activitate este suspendata isi pot trimite angajatii in somaj tehnic si dupa 15 mai. E un ajutor pe care statul il acorda sportului", declarat Ionut Stroe acum douaa saptamani.

Cristi Balgradean, Marko Momcilovic, Alexandru Stan, Harlem Gnohere si Bogdan Planic sunt jucatorii pe care Gigi Becali ii tine in continuare in somaj tehnic. Chiar daca Ionut Stroe a spus ca aceasta masura se aplica cluburilor care au activitatea suspendata, Becali continua sa ii tina in somaj tehnic pe cei cinci. Vicecampioana Romaniei nu are insa activitatea suspendata si nu respecta criteriul impus de Ministrul Tineretului si Sportului. Jucatorii si staff-ul se afla la baza din Berceni si se pregatesc pentru reluarea campionatului.