A facut FCSB un super transfer fara sa-si dea seama?! Reactia unui oficial din Liga 1 despre pustiul trecut NEOBSERVAT la prima echipa

Becali a inchis buzunarul, dar FCSB n-a oprit transferurile nici pe perioada pandemiei.

Internationalul U18 Christian Tand a semnat cu stelistii. A fost bataie mare pe el! Fundasul a fost pe lista mai multor echipe din Liga 1. In cele din urma, pustiul crescut la Scoala Sportiva Ardealul a trecut sub comanda lui Vintila. A intrat direct la antrenamentele primei echipe.



Presedintele lui Sepsi, Cornel Sfaiter, spune ca s-a numarat printre cei care au incercat sa-l semneze pe Tand.

"Am vazut ca a ajuns la prima echipa. Sunt sigur ca Becali a dat lovitura cu el, o sa vedeti in timp daca am dreptate. Tand e un jucator interesant, pe care il cunosc. L-am urmarit si mi-a fost propus si mie, dar nu am putut sa-l aduc la Sepsi", a spus Sfaiter pentru Fanatik.

Becali a platit in februarie 100 000 de euro pe 6 jucatori de la Scoala Sportiva Ardealul, cu totii internationali. Centrul de formare a pastrat si 20% dintr-un transfer ulterior al fiecaruia dintre fotbalisti. Becali s-a angajat sa plateasca 20 000 de euro pentru fiecare debut al vreunuia dintre cei 6 la prima echipa.

Christian Tand (fundas, 18 ani), Catalin Vaida (atacant, 18 ani), Andrei Istrate (atacant, 17 ani), Denis Szep (mijlocas, 18 ani), Rares Trif (mijlocas, 18 ani) si Lucian Moldovan (mijlocas, 18 ani) sunt cei 6 jucatori adusi de FCSB de la Ardealul.