Nu e nici Man, nici Coman, dar poate prinde un transfer de VIS! "De la Hagi si Balaci, n-am mai vazut asa jucator!" Fotbalistul de MILIOANE al lui Becali

Dumitru Dragomir ii atrage atentia lui Gigi Becali asupra fotbalistului de care trebuie sa aiba grija.

Fostul presedinte al LPF este convins ca jucatorul care ii va aduce multe milioane de euro lui Becali in conturi este Octavian Popescu. Dragomir s-a declarat impresionat de tanarul fotbalist de la FCSB, care a cunoscut una dintre cele mai importante ascensiuni in turul acestui sezon al Ligii 1, comparandu-l cu mari fotbalisti romani, precum Gica Hagi.

"Octavian Popescu va ajunge mare fotbalist. Dar nu mare, foarte mare! Are niste calitati extraordinare. Gigi Becali il va vinde pe o suma record, va fi cel mai scump din Romania. Are dribling, are vana. De la Hagi si Balaci, eu nu am mai vazut asa jucator la noi.

Se vor bate marile cluburi ale Europei pe el in cativa ani. Dar FCSB trebuie sa il protejeze. Am vazut ca au grija de el si nu il baga in toate meciurile. Trebuie sa se antreneze zilnic suplimentar, sa aiba cate doua sedinte de pregatire. Si sa nu il foloseasca meci de meci, mai ales ca el fiind tehnic va fi 'vanat'.

La Liga 1, mai ales astia cu experienta, daca ai trecut o data de ei, te lasa. Dar a doua oara dau cu tine de pamant de nu te vezi. De aceea e important sa fie puternic in picioare, ca sa reziste la duelurile astea", a declarat Dumitru Dragomir, potrivit ProSport.

Octavian Popescu a primit recent o marire de salariu, iar Gigi Becali i-a stabilit in contract o clauza de reziliere de 60 de milioane de euro.