BREAKING NEWS | Surpriza uriasa: doi dintre favoritii lui Becali sunt aproape sa plece de la FCSB! Anuntul momentului

Gigi Becali are oferte pentru mai multi jucatori de la FCSB.

Pe langa Darius Olaru si Olimpiu Morutan, pentru care Becali are oferte de milioane, si alti fotbalisti din echipa lui Toni Petrea ar putea prinde transferuri importante.

Erzurumspor, din prima liga a Turciei, ii vrea pe Valentin Cretu si Ovidiu Popescu. Cei doi ar urma sa castige salarii mult mai mari decat incaseaza acum la FCSB.

Nu ar fi exclus ca transferurile sa se realizeze. Gigi Becali a fost nemultumit de evolutiile lui Valentin Cretu, caruia a inceput sa ii caute inlocuitor dupa infrangerea cu CFR Cluj din campionat.

In plus, in noiembrie, patronul ros-albastrilor il scosese pe Ovidiu Popescu din prima echipa, stabilind ca acesta nu va mai juca decat in conditii speciale.

Echipa turca este penultima in clasamentul din Super Lig, avand doar 13 puncte dupa primele 16 meciuri ale sezonului.