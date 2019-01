"Nu aveam numarul lui!" Teja, luat prin surprindere de Becali! Ce i-a spus patronul FCSB cand l-a sunat

Mihai Teja este noul antrenor de la FCSB.

Teja i-a luat locul lui Dica pe banca stelistilor si a povestit cum a discutat cu Gigi Becali.

Tehnicianul a recunoscut ca nu avea numarul lui Gigi Becali.

"Chiar in ziua Craciunului am primit un telefon de la Gigi Becali, am avut niste discutii. A doua zi ne-am intalnit, am discutat mai multe lucruri si patronul Stelei s-a decis, mi-a spus ca eu voi fi antrenorul.

Nu aveam numarul domnului Gigi Becali. M-a sunat, mi-a spus ca e Gigi Becali si ca vrea sa vorbim.

Am vorbit la Medias, mi s-a dat acordul, am negociat. Mi-am dorit sa fac performanta, un pas in fata. Si la Medias am facut lucruri bune, am lasat lucruri frumoase", a spus Teja la TelekomSport.