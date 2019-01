Asta-i culmea :) Edi Iordanescu a anuntat primele transferuri de la FCSB: cum arata lista lui Teja

Mihai Teja a fost instalat pe banca FCSB imediat ce Liga 1 a intrat in pauza de iarna, iar noul antrenor incearca sa isi contureze acum lista de transferuri cu care va ataca titlul.

Primele nume de pe lista FCSB sunt doi jucatori de la Gaz Metan, fosta echipa a lui Teja. Edi Iordanescu, aflat in discutii cu gruparea ardeleana pentru a-l inlocui pe Teja, a dezvaluit ca Iulian Cristea si bulgarul Antoni Ivanov sunt primii doi jucatori pe care Teja vrea sa-i aduca la FCSB.



"Stiu ca este un jucator, poate doi, care pot trezi interes. Stiţi si s-a si discutat in public despre Cristea, un jucator care a facut un progres important in ultima perioada si care este in ultimele sase luni de contract. E un target, bineinteles. Ar mai fi vorba de inca un jucator, dar cel putin pana in momentul de fata nu exista un interes concret. Mai mult asa, niste discuţii. Deci probabilitatea foarte mare este, din ce am inteles eu, pentru Cristea", a declarat Edi Iordanescu pentru TelekomSport.

Teja a vorbit si el despre interesul FCSB pentru Ivanov, in timp ce despre Cristea a vorbit patronul Gigi Becali.