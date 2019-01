"Din Romania DOAR FCSB poate sa-l transfere!" Jucatorul trecut prin nationala Italiei care poate semna! E PRIMUL pe lista lui Teja

Becali incearca sa-l transfere dupa ce Teja l-a convins la discutia pe care au avut-o inainte de semnarea contractului.

FCSB il vrea pe italianul Fabbrini de la Botosani. Patronul Iftime e deschis la negocieri.



"Deocamdata, nu am vorbit cu nimeni de la FCSB. Am avut niste discutii, dar nimic punctual. Adica sa spuna: astia sunt banii. Fabbrini se intoarce luni sau marti, cand incep pregatirile, nu cred ca ii dau drumul pana in vara. Daca am o oferta buna, sa vedem. Eu insist sa-i prelungesc contractul. Sigur ca iau in calcul o eventuala oferta de la FCSB, cred ca in Romania doar FCSB poate sa-l transfere", a spus Iftime pentru PRO TV.

Fabbrini, 28 de ani, a jucat la Udinese, Watford sau Birmingham, iar in 2012 are o selectie la nationala mare a Italiei, intr-un amical cu Anglia. Mijlocasul ofensiv a semnat cu Botosaniul in vara lui 2018.