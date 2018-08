Singurul jucator al FCSB care a iesit rau din returul cu Hajduk: "N-ai ce sa-i faci!" De ce il critica Becali

A fost o seara de sarbatoare pe National Arena, dar Becali a avut un discurs echilibrat, critic pe alocuri, dupa victoria care a trimis-o pe FCSB in playoff.

In toata euforia de dupa meci, Gigi Becali a analizat rece jocul echipei.

"Nu avem echipa mare de barbati adevarati", a fost concluzia lui Becali, care l-a dat ca exemplu negativ pe Florin Tanase.

"Ce pot sa ii mai fac eu lui Tanase? Pot sa ii fac ceva? N-ai ce sa-i faci. Daca nu poti sa joci in presiune, inseamna ca nu poti sa fii fotbalist mare."

De ce e suparat Becali pe Tanase

Intr-o interventie la PRO X, Gigi Becali a explicat ca are rabdare cu jucatorii de 18, 19 ani care nu au evolutii constante, ca Man, Coman sau Morutan.

Nu si cu Florin Tanase, care are 23.

"Copii astia vor fi fotbalist adevarati abia peste doi, trei ani. Trebuie sa avem rabdare cu ei."

"Nu sunt ca Tanase, care are 23 si e deja batran."

Becali l-a luat la tinta de cateva zile pe Tanase pentru ca e nemultumit de prestatiile lui. Nu numai ca nu creste in evolutii, ba chiar face meciuri din ce in ce mai slabe. Becali se teme ca in felul asta nu il va putea vinde ca sa isi recupereze investitia.

Aseara, Tanase a fost probabil cel mai slab jucator din echipa lui Dica.

FCSB l-a cumparat pe Florin Tanase de la Viitorul cu 1,5 milioane de euro, la care se adauga bonusuri ce pot duce suma la 2 milioane de euro.