Afacerea de la miezul noptii! Becali dezvaluie culisele transferului pe care l-a facut azi-noapte

Becali a decis sa mai faca doua transferuri inaintea play-off-ului Europa League.

Alexandru Stan de la Astra si Mihai Roman de la Botosani au semnat azi cu FCSB.

Becali a hotarat in toiul noptii sa-l aduca pe Stan, capitanul de la Giurgiu. Patronul FCSB a dezvaluit cum au decurs negocierile cu Ioan Niculae.

"La doua noaptea am facut transferul. MM si Dica l-au propus pe Stan. Nu aveam fundas stanga, mi-au zis ca ne trebuie neaparat. Am spus sa imprumutam unul sa joace acum. L-am sunat pe Niculae si ii multumesc. Mi-a zis ca ma ajuta si mi-l da imprumut.

Am zis: de ce sa-l luam imprumut? Noi il placeam de multa vreme. Am spus sa-l cumparam. Platesc 300 000 de euro si inca 100 000 daca ne calificam in grupe. Fundasi centrali vor fi Dragos Nedelcu si Marko Momcilovic. O sa avem 4 fundasi centrali pentru ca reprofilam din mijlocasi", a spus Becali pentru Gazeta Sporturilor.