"Nu am fost fericit la FCSB! La Dinamo am trait altceva!" Fotbalistul trecut pe la marile rivale din Bucuresti se bate acum cu Porto si Benfica in Portugalia

Unul din fotbalistii care a avut curajul sa faca pasul intre cele doua mari rivale din Bucuresti spune cum a fost aventura sa in Romania.

Diogo Salomao (32 de ani) a fost adus de Dinamo in 2017, de la Mallorca. Atacantul portughez a evoluat 2 sezoane in Stefan cel Mare, dupa care s-a transferat o scurta perioada la Al Hazm, in Arabia Saudita, iar in iulie 2019 semna cu FCSB.

Experienta de la echipa ros-albastra nu a fost cea mai fericita pentru Salomao, care a intrat repede in dizgratia lui Gigi Becali si nu a mai prins echipa. Doar 5 meciuri a jucat Salomao in cele 6 luni petrecute la FCSB:

"Familia a mers cu mine. M-am intors la Bucuresti pentru ca stiam deja orasul. Printre optiunile pe care le-am avut, parea sa fie cea mai buna (n. r. oferta de la FCSB), iar Steaua este un club care ofera conditii.

Nu am fost fericit din punct de vedere sportiv la Steaua, spre deosebire de ceea ce traisem la Dinamo. Practic, nu am primit sanse din cauza deciziilor tehnice si am decis sa plec in ianuarie.

Cea mai buna optiune mi s-a parut a fi Santa Clara. Si nu m-am inselat", a spus Salomao, intr-un interviu pentru Mais Futebol.

Santa Clara este pe locul secund in Portugalia, cu 2 victorii si un egal in primele 3 etape. Salomao a fost titular in toate cele 3 partide jucate de echipa sa in acest sezon.

350.000 de euro este cota de piata a atacantului trecut pe la FCSB si Dinamo.