Veste REA pentru FCSB inaintea meciului cu Academica Clinceni! Cine este atacantul care e gata sa debuteze impotriva lor

FCSB va juca in deplasare impotriva celor de la Academica Clinceni, pe data de 19 octombrie in runda a saptea a campionatului.

FCSB se va duela cu patru fosti jucatori in meciul de luni seara: Paul Pirvulescu, Florin Gardos, Raul Rusescu si Cristi Tanase. Primii trei au facut parte din campania fantastica reusita de FCSB in 2013, in UEFA Europa League.

Raul Rusescu este ultima achizitie a celor de la Clinceni, fostul atacant al FCSB-ului este pregatit din punct de vedere fizic si poate sa debuteze contra fostei sale echipa.

"Va fi un meci mult asteptat pentru noi, pentru toti jucatori, si pentru ex-stelistii, care au activat foarte mult timp acolo. Eu sper sa-i vedem pe toti pe teren. Raul se antreneaza de doua saptamani, arata foarte bine din punct de vedere fizic. Se vede ca poate face diferenta si eu cred ca ne va ajuta foarte mult"

"Si pe Cristi Tanase l-ati vazut si in meciurile trecute, deja nu mai trebuie sa vorbim", a declarat Sorin Paraschiv pentru Digi Sport.