"Nu a existat o dovada cu niciun fel de suma, niciodata!" Reactia oficiala din partea lui Dinamo dupa ce negocierile cu spaniolii "anonimi" au PICAT

Negocierile dintre fondul de investitii spaniol si oficialii lui Dinamo au fost intrerupte, iar atat suporterii DDB, cat si clubul au emis comunicate in care au explicat situatia.

Situatia lui Dinamo ramane in continuare incerta, dupa ce varianta vanzarii catre spanioli a picat din motive explicate de cei care fac parte din Asociatia "Doar Dinamo Bucuresti".

Motivul pentru care tranzactia a esuat a fost indisponibilitatea reprezentantilor spanioli de a se prezenta catre oficialii clubului, dar si lipsa unei sigurante din punct de vedere financiar.

Clubul Dinamo a explicat printr-un comunicat cum au decurs negocierile cu spaniolii si motivele pentru care au exclus posibilitatea de a le vinde pachetul majoritar de actiuni.

"Dinamo Bucuresti este un club emblematic al Romaniei.

Fata de suporterii nostri, fata de opinia publica, consideram ca avem o responsabilitate in ceea ce priveste orice posibila tranzactie si, in primul rand, trebuie gasita cea mai buna solutie pentru continuarea activitatii acestui club.

In general, din punct de vedere al unei tranzactii, ambele parti trebuie sa fie transparente si sa-si asume anumite lucruri.

Dinamo a pus la dispozitie intreaga documentatie ceruta, intocmai si la timp.

Cumparatorul, cu toate ca au fost formulate cereri in mod repetat de a dezvalui beneficiarul real al tranzactiei si daca acesta are un patrimoniu, sau cat de solida si reala este situatia financiara, nu a inteles sa raspunda acestor lucruri.

Intr-o tranzactie este firesc sa discuti cu un intermediar pana la un punct, dar apoi este imperios necesar sa cunosti persoana care va ajunge sa decida viitorul acestui club.

Atat noi, cat si suporterii am fost nevoiti sa ne interesam despre firma care ni s-a indicat ca va cumpara pachetul majoritar de 52% din actiuni.

Am constatat si noi, ca si altii, ca avea un capital social de doar 3.000 de euro si o structura a asociatilor care nu era publica.

In fotbal, in cazul unei tranzactii, unde se schimba pachetul majoritar de actiuni, exista obligativitatea de a anunta Federatia Romana de Fotbal, in maximum 5 zile, cine sunt noii actionari.

Asadar, cererea noastra de a sti beneficiarul real nu avea doar un fundament moral, ci si unul legal.

In ultimul comunicat al cumparatorului, publicat de presa centrala, am vazut ca acesta isi asuma, pe hartie, finantarea clubului si promitea investitii de 10 milioane de euro.

In niciun moment al negocierilor nu a fost pusa la dispozitie o dovada concreta, in sensul unui extras de cont, cu niciun fel de suma.

Pentru club, solicitarea noastra a fost ca macar 3 milioane de euro, din cei 10, sa fie pusi intr-un cont dedicat exclusiv lui Dinamo.

Avand in vedere valoarea simbolica a tranzactiei, precum si istoria acestui club, era firesc sa se stie cine este beneficiarul real si ce intentii are acesta cu Dinamo Bucuresti", se arata in comunicatul clubului.

