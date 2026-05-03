Nsimba pune sare pe rana dinamoviștilor: „Să plângă cât vor! Știți de ce e frumoasă victoria?"

Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marcatorul golului de 2-1, în meciul Universitatea Craiova – Dinamo, a rămas indiferent, atunci când i s-a spus că reușita sa ar fi trebuit să fie anulată. 

Fotbalul e pe viață și pe moarte. Inclusiv în campionatul nostru deosebit de slab. Și, chiar dacă se vorbește despre Fair-Play, nimeni nu dă doi bani pe așa ceva, cât timp obține rezultatul pe care îl vrea.

Confirmarea acestei realități am primit-o, încă o dată, în această seară. Pentru că la Universitatea Craiova – Dinamo (2-1) a fost o gravă viciere de rezultat, după cum Sport.ro a arătat aici. Pus în fața acestei situații, marcatorul golului Craiovei, Steven Nsimba (29 de ani), a avut o reacție șocantă.

Universitatea Craiova - Dinamo, scor 2-1, în etapa a 7-a din play-off

N-am verificat faza, golul e gol. Ei pot să plângă cât vor acum, faptul e consumat. Am fost concentrați pe ce aveam de făcut și am marcat la final. E foarte bine să dau un astfel de gol, mai ales că am revenit de la 0-1. De aceea, victoria a fost cu atât mai frumoasă. Toate meciurile rămase vor fi grele, dar avem susținerea fanilor, suntem puternici din punct de vedere mental, așa că va fi bine. Deocamdată însă, nu e nimic jucat“, a spus vârful francez.

