"E inimaginabil ce a facut! Am vazut multe, dar ca asta, nu!" Multescu l-a facut PRAF pe Radunovic dupa infrangerea cu CFR

Astra 0-2 CFR Cluj / Antrenorul gazdelor si-a atacat jucator la finalul partidei.

Antrenorul Astrei, Gheorghe Multescu, si-a felicitat echipa pentru jocul din repriza a doua insa l-a criticat dur pe Radunovic, cel care a fost schimbat dupa doar 20 de minute.

"In prima repriza ne-au surprins intr-o perioada in care erau lucrurile echilibrate, sa ne dam autogol... In repriza a doua am controlat jocul, am avut 3-4 ocazii, puteam sa si inscriem. CFR-ul a fost echipa mai puternica, per total.



Toate faulturile au fost intr-o singura directie. Daca dai totul intr-o parte e normal pana la urma sa se impuna.



Radunovici era suparat ca l-am schimbat. Mai daduse o pasa la adversar si era sa luam gol. A mai pierdut si o minge. Era clar ca era depasit de joc. I-am facut un serviciu, sa nu se mai chinuie. Credeam ca baga capul în pamant si isi cere scuze. E inimaginabil ce a facut, ca a venit sa se certe. Am vazut multe, dar ca asta nu.



CFR e o echipa foarte pragmatica. Nu cred ca s-a terminat, au cu Viitorul care e o echipa foarte buna, toti jucatorii stiu cu mingea si poate sa bata pe oricine. Trebuie sa incheiem play-off-ul intr-o nota favorabila.

Nu stiu cat de dezamagit dansul (Ioan Niculae), insa noi suntem dezamagiti ca nu am luat banii" a spus Gigi Multescu la Digi Sport.