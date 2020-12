Primele declaratii ale lui Radunovic dupa transferul la FCSB! Fotbalistul a avut numai cuvinte de lauda pentru echipa lui Gigi Becali: "Am ambitie sa fac mai mult!"

Risto Radunovic a fost transferat de catre FCSB pentru suma de 400 de mii de euro.

Chiar daca Gigi Becali a anuntat ca nu mai vrea sa scoata bani din buzunar, patronul FCSB a facut un transfer cu totul si cu totul neasteptat. Echipa lui Toni Petrea e lider in Romania, iar problemele din defensiva au mai disparut fata de sezonul trecut. Totusi, Becali a hotarat ca trebuie sa fie intarit compartimentul stang al defensivei, aducandu-l pe muntenegranul Radunovic de la Astra.

Fotbalistul a oferit primele declaratii cu privire la transferul la FCSB, avand numai cuvinte de lauda pentru echipa lui Becali. Fotbalistul ar urma sa vina din aceasta iarna.

"Eu am o ambitie de a realiza mai mult. FCSB este o echipa foarte buna, foarte valoroasa, care creste de la zi la zi. Imi place ca se vorbeste despre mine. In momentul acesta, eu sunt concentrat la Astra. In aceasta iarna vom vedea ce o sa fie", a declarat Risto Radunovic pentru AS.ro.

Pentru FCSB urmeaza partida din campionat contra lui UTA Arad, iar la aceasta partida vor reveni Dennis Man si Florin Tanase, accidentati in ultima etapa din Liga 1.