Despre scandalul Multescu - Radunovici de la Astra - CFR Cluj: "Je t’accuse pe mataluta, nea Gigi!"

Daca Gheorghe Multescu ar antrena la fel de eficient cum arunca responsabilitatea infrangerilor pe umerii altora, acum ar avea in palmaresul de antrenor mai mult decat o simpla Cupa Balcanica.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Dupa infrangerea Astrei Giurgiu cu CFR Cluj, scor 0-2, antrenorul gazdelor a dat vina pentru infrangere pe fundasul muntenegrean Risto Radunovici (26 de ani). Acesta a fost schimbat in minutul 20 de catre tehnician, pentru ca ar fi gresit grav la primul gol al clujenilor, in minutul 12, dupa ce a trimis spre portarul Iliev o mingea cu capul, goalkeeperul nu a iesit in intampinarea ei, Hoban a recuperat mingea si i-a pasat decisiv lui Tucudean, care a inscris pentru 1-0. In momentul schimbarii, jucatorul a cerut explicatii pentru schimbarea timpurie, considerand ca vina pentru golul primit este impartita intre el si portarul bulgar, iar Multescu si secundul Yuksel Yesilova i-au transmis sa se duca la vestiare pentru ca nu vor sa il mai vada pe banca. Ciudat este ca dupa golul de 0-2, marcat de Omrani, in minutul 32, cand apararea gazdelor a gresit la fel de grav plasamentul si respingerea, Multescu nu a mai fost la fel de vehement si nu a mai facut nicio schimbare urgenta.

"Radunovici era suparat ca l-am schimbat. Mai daduse o pasa la adversar si era sa luam gol. A mai pierdut si o minge. Era clar ca era depasit de joc. I-am facut un serviciu, sa nu se mai chinuie. Credeam ca baga capul in pamant si isi cere scuze. E inimaginabil ce a facut, ca a venit sa se certe. Am vazut multe, dar ca asta nu", a zis Multescu dupa meci. Ce nu intelege antrenorul de 66 de ani e ca aceasta e diferenta intre un fotbalist roman si unul din spatiul ex-iugoslav: romanul spune "sarut mana, jupane!", cand ii dai un contract la o echipa care ii va ramane datoare cu salariul pe minim jumatate de an, in timp ce sarbii, croatii, slovenii, bosniacii si muntenegrenii (in exemplu de fata) sunt caractere puternice si nu se lasa umiliti si calcati in picioare. Daca tot se vaita antrenorii romani ca fotbalistilor nostri le lipsesc agresivitatea si orgoliul, atunci de ce se plang cand au parte de sportivi ambitiosi si puternici din punct de vedere psihic? Cand se va mai plange de psihicul precar al jucatorilor sai, domnul Multescu nu cumva se va autoacuza?

Apoi, daca Radunovici este un jucator atat de slab, de ce antrenorul Multescu nu a sesizat in timpul antrenamentelor in cele 5 saptamani de cand este antrenorul Astrei sau de ce acesta a fost titular si integralist la meciurile cu CSU Craiova, CSM Iasi si Viitorul? Daca nu a sesizat ca Radunovici e catastrofal, cum lasa sa se inteleaga acum, nu ne arata ca spiritul sau de observatie este asemenea?

In meciul tur din play-off contra lui CFR Cluj, incheiat 1-1, Radunovici a fost titular si a fost eliminat in minutul 90+1, dar cum rezultatul a fost unul pozitiv si muntenegreanul a avut o evolutie buna, acesta a scapat de "croseele" antrenorului. La infrangerile din sezonul regulat, 2-3 la Giurgiu si 0-2 in Gruia, Edi Iordanescu nu a fost la fel de inspirat ca antrenorul din garda veche a fotbalului romanesc, ca sa dea vina pentru infrangere exclusiv pe unul dintre jucatori, ca sa scape el basma curata.

Trebuie spus ca Multescu are in spate o cariera de 28 de ani de antrenorat, inceputa in 1990, in care le-a pregatit pe Dinamo (x3), Dacia Unirea Braila, Samsunspor (x2), Kayseri, Adanaspor, Ankaragucu, Sportul Studentesc (x3), Astra (x3), Gaziantepspor, Poli Timisoara (x2), Petrolul (x3), Jiul Petrosani, FC Brasov, FC Vaslui, Kahramanmarasspor, "U" Cluj, Progresul, Ceahlaul, Al Raawon, Delta Tulcea, Gaz Metan Medias, Ettifaq FC, FC Voluntari si CSU Craiova. Dar in indelungata sa cariera de antrenor a castigat doar o Cupa Balcanica, in 1994, cu Samsunspor. Poate ca avut parte de unele echipe fara prea mari pretentii si unii jucatori modesti, dar faptul ca un antrenor competitiv ca el a castigat un singur trofeu in 28 de ani de cariera e totusi o performanta negativa. Daca Multescu se indoieste de calitatea sportiva a lui Radunovici, oare nu e indreptatit si jucatorul muntenegrean sa se indoiasca de calitatea pedagogica si profesionala a tehnicianul nascut la Botoroaga, judetul Teleorman? Poate ca da, din moment ce Screciu a gresit poate mai grav la golul marcat de FCSB contra lui CSU Craiova, dar italianul Mangia, un antrenor mai tanar si venit dintr-o tara mai complexa si mai completa, a inteles ca greseala face parte din joc si ca un jucator, mai ales daca e vorba de unul tanar, nu trebuie "crucificat", oricum nu trebuie criticat excesiv in public, ca un alibi pentru antrenor.

Mai trebuie spus ca secundul lui Multescu, turcul Yuksel Yesilova, este acelasi despre care presa scria in 2010 ca a fost injunghiat de fratele sau mai mare, Murat, in timpul unui meci din liga a doua turca, si care ar fi fost gasit vinovat de instanta si condamnat la sase luni de inchisoare pentru calomnierea aceluiasi frate.

Din moment ce Astra a intrat in play-off la o distanta de 6 puncte de CFR Cluj, iar acum se afla la 14 puncte de liderul clasamentului, dupa ce patronul nu si-a onorat promisiunile financiare, antrenorul Edi Iordanescu a demisionat si clubul nu a primit din partea FRF dreptul de a participa in sezonul urmator al cupelor europene, poate ca vinovatii nu sunt neaparat jucatorii.