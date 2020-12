Becali face in continuare afaceri cu Ioan Niculae! Motivul incredibil din spatele mutarii lui Radunovic la FCSB

FCSB l-a transferat pe Risto Radunovic pentru 400 de mii de euro, intr-un moment total neasteptat.

Echipa lui Toni Petea se descurca bine in campionat, iar aparatorii FCSB-ului nu au mai facut erori la fel cum se intampla sezonul trecut. In plus Becali investeste o suma mare in conditiile in care a anuntat ca nu mai vrea sa scoata bani din buzunar.

Echipa latifundiarului din Pipera a ratat pentru a doua oara la rand calificarea in grupele Europa League si nu va beneficia de banii veniti de la UEFA.

Becali ar fi dorit de fapt sa il ajute pe Niculae, potrivit DigiSport. Cei doi oameni de afaceri au relatii foarte apropiate. Acum mai bine de un an de zile Comisiile federale au penalizat cele doua cluburi din cauza colaborarii dintre ele.

In aceasta toamna, Ioan Niculae era hotarat sa ii ofere 4 jucatori FCSB-ului pentru partida cu Slovan Liberec din Europa League, dar afacerea nu s-a concretizat.

Jucatorii Astrei au fost neplatiti 4 luni, iar fotbalistii au anuntat ca nu se mai antreneaza si vor face greva. Niculae a trebuit sa scoata bani si a platit salariile pana in septembrie.

Astfel, Radunovic a fost vandut pentru 400 de mii de euro. Ramane de vazut daca jucatorul va ajunge sub comanda lui Toni Petrea in aceasta iarna, sau daca va ramane la Giurgiu pana la sfarsitul sezonului.