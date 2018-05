Acuzat ca a TRANTIT meciul cu CFR, Radunovic iese la atac: "A fost umilitor pentru mine!"

Risto Radunovic a fost acuzat de blat de conducerea Astrei, dupa gafa din meciul cu CFR.

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Suspectat de Multescu dupa deschierea de scor cu CFR, Radunovic a fost inlocuit in minutul 20. Fundasul spune ca a o fost o simpla eroare, iar decizia schimbarii i s-a parut umilitoare.

"Am luat o decizie proasta in acel moment, o greseala pe care am invatat acum sa nu o mai fac in viitor. Nu vreau sa am o imagine proasta in public, sunt profesionist! Trebuie sa uit tot ceea ce s-a intamplat in acel meci, merg mai departe si ma pregatesc cat pot de bine pentru urmatoarea partida. In viata, in orice domeniu, se mai intampla si gafe, cert e ca voi fi mai puternic!", a declarat Risto Radunovic in ProSport.

Colegii au fost alaturi de el, sustine jucatorul.

"E decizia antrenorul si o respect! Ce s-a intamplat atunci? Schimbarea din minutul 20 a fost umilitoare, de aceea am reactionat in acel mod. Imi dau seama acum...si-mi pare rau. Colegii si toti cei din club au fost alaturi de mine, m-au incurajat si suportul lor insemna foarte mult. O sa ofer tot ce am mai bun pentru a le multumi pe teren", a explicat aparatorul din Muntenegru.

CFR s-a impus cu 2-0 la Giurgiu si e favorita la castigarea campionatului in ultima etapa. Echipa din Cluj intalneste Viitorul, in timp ce FCSB se dueleaza cu Astra.