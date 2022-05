Noul Abidal vine de la Botoșani! Cine e fundașul pe care Peter Bosz vrea să îl aducă la Lyon

Michael Ngadeu, fundașul de 31 de ani ajuns la KAA Gent, în Belgia, în urmă cu trei sezoane, iar acum poate prinde transferul carierei. Olympique Lyon caută un fundaș central, iar Peter Bosz îl vrea cu orice preț, susțin cei de la Walfoot.be.

Plecat din România în 2016, după doi ani petrecuți la FC Botoșani, Ngadeu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști africani ce evoluează în Europa, având 48 de selecții și 4 goluri pentru naționala Camerunului, cu care a câștigat Cupa Africii pe Națiuni în 2017, ediție la care a punctat de două ori.

După ce a petrecut trei ani la Slavia, câștigând 2 titluri și 2 cupe, Ngadeu a făcut pasul spre Gent, acolo unde a mai câștigat o cupă, la finalul acestui sezon. Acum, ”Mișu”, așa cum era poreclit de suporterii de la Botoșani poate prinde transferul carierei.

Ngadeu și Olympique Lyon, tatonări de ani buni

În 2020, antrenorul de atunci de la Lyon, Rudi Garcia, a reușit să îl convingă pe Ngadeu să semneze cu echipa la care evolua la momentul respectiv Ciprian Tătărușanu. Francezii nu au ajuns însă atunci la un acord cu Gent, formație care cerea 10 milioane de euro în schimbul lui.

Acum, Lyon trebuie să își refacă flancul defensiv. Denayer va pleca, Boateng vrea, de asemenea, să plece, iar Emerson se va întoarce la Chelsea. În aceste condiții, echipa care i-a dat fotbalului pe Benzema, Umtiti, Tolisso sau Abidal se orientează către jucătorii din Belgia și Olanda, deoarece aceste campionate promit transferul unor jucători buni pe bani puțini.

Cap de listă este Ngadeu, unul dintre cei mai apreciați fundași centrali din Belgia. Peter Bosz l-a pus pe acesta în capul listei de transferuri datorită prețului său infim: 3.5 milioane de euro este cota lui pe transfermarkt.

Fundașul este dispus, la fel ca în 2020, să facă pasul către Ligue 1, la echipa ce a câștigat 7 campionate în Hexagon, ultimul în finalul sezonului 2007-2008.

La Botoșani, Ngadeu a ajuns după ce a fost crescut de germanii de la Nuremberg, Sandhausen și Kirchhorder. Botoșani l-a cedat pentru 1.4 milioane de euro la Slavia, iar din Cehia a plecat în Belgia pentru 4.5 milioane de euro.

Acesta a povestit, în urmă cu câteva luni, în presa din Belgia, despre cum a fost huiduiut la primul meci jucat în România, însă ulterior a devenit un idol pentru fanii echipei moldave.

”Am fost huiduit acolo, în primul meu joc, pentru că am produs un penalty înainte de a fi eliminat. Dar, când am plecat, am fost tratat ca un erou”, își amintește cu plăcere acesta, într-un interviu acordat presei din Belgia.