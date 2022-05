Decizia luată de Marius Croitoru la finalul unui sezon ratat alături de Botoșani: „Îți mulțumim!”

Marius Croitoru s-a despărțit de doi dintre jucătorii pe care i-a avut sub comandă în acest sezon

Moldovenii au anunțat sâmbătă despărțirea de Christoper Braun, jucător care s-a înțeles cu CFR Cluj încă din iarnă.

„Christoper Braun s-a despartit de FC Botosani si a luat calea Clujului!

Iti multumim in mod deosebit pentru intreaga perioada petrecuta la noi, pentru profesionalismul de care ai dat dovada atat in pregatire, cat si in fiecare meci!

Ai fost unul dintre stalpii echipei si un exemplu de daruire, din primul si pana in ultimul minut jucat, inclusiv in perioada de dupa semnarea contractului cu noua ta echipa.

Cu recunostinta pentru tot ce ai facut pentru noi, 5345 de minute jucate in 64 de meciuri in cele doua sezoane, incununate cu 1 gol si 6 pase de gol, iti dorim mult succes in cariera”, au scris moldovenii pe rețelele de socializare.

Tot sâmbătă FC Botoșani a anunțat că a ajuns la un acord în privința rezilierii contractului cu Realdo Fili. Albanezul de 26 de ani care semnase cu Botoșani în ianuarie 2022.

„La acest final de sezon ne despartim si de ???????? Realdo Fili.

Iti multumim pentru cei doi ani si jumatate alaturi de FC Botosani! Iti dorim mult succes in SUA, in noua etapa din viata ta. Ne va fi dor de flick-flack-ul tau de bucurie la gol!”, a sunat mesajul moldovenilor.

FC Botoșani a încheiat sezonul pe opt în clasament și a ratat și preliminariile Conference League după ce a pierdut barajul cu Universitatea Craiova, scor 2-0.