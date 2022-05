Cale liberă către Botoșani!? MM Stoica a confirmat decizia lui Gigi Becali: „Poate să plece”

Gigi Becali (63 de ani) s-a supărat pe Andrei Miron după ce a gafat la golul de 2-2 marcat de FC Voluntari în meciul care a decis titlul și i-a transmis că poate să plece.

MM Stoica, managerul general al vicecampioanei, a confirmat că Becali nu-l mai vrea pe Miron la echipă și că acesta poate pleca în această vară.

„Așa a declarat Gigi, eu subiectul nu l-am deschis. El are contract până la sfârșitul acestui an calendaristic. Dacă Gigi a spus că poate să plece, poate să plece”, a spus MM Stoica, la Orangesport.

Valeriu Iftime a anunțat că îl vrea pe Miron dacă Becali îl cedează gratis

Valeriu Iftime a anunțat că și-ar dori să-i poată transfera în această vară pe Andrei Miron și Malcom Edjouma, cu o condiție însă: Gigi Becali să-i lase liberi de contract.

„Când îl văd pe Miron îmi aduc aminte de cum a plecat ăla la golul cu Voluntari. El mai are contrat cu noi șase luni, dar dacă își găsește ceva poate să plece de acum. Vreau să aduc alți fundași centrali buni pentru FCSB.

Vă dați seama că eu țin la băieții ăștia doi, dar am și eu calculele mele aici la club. Eu îi doresc înapoi la FC Botoșani, dar nu sub formă de împrumut. Vă spun acest lucru ca să fie foarte clar încă de la începutul discuției. Dar, dacă Gigi Becali îi lasă liberi de contract, atunci eu i-aș vrea la echipa mea. Însă, nu îmi permit să dau bani pentru împrumuturile lor, dar nici nu mai vreau jucători sub formă de împrumut de la FCSB. Ei sunt doi jucători foarte buni, dar vă repet: îi aduc la Botoșani doar dacă rămân liberi de contract”, a spus Valeriu Iftime, potrivit ProSport - mai multe detalii AICI.