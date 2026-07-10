Francezii își puteau face misiunea mai ușoară încă din prima repriză, dar Mbappe a ratat un penalty. Tot Kylian Mbappe (60') și Ousmane Dembele (66') au marcat cele două goluri ale ”Cocoșului galic” în partea secundă, iar echipa lui Didier Deschamps își așteaptă adversara din semifinală, în urma duelului Spania - Belgia.

Fosta campioană mondială și vicecampioană în 2022, Franța este văzută de multe voci importante ca mare favorită pentru câștigarea acestui turneu final. După Arsene Wenger, și Thierry Henry este convins că țara sa va ridica marele trofeu.

Thierry Henry o vede favorită clară pe Franța pentru titlul mondial

În cazul unei noi finale Franța - Argentina, fostul mare atacant de la Arsenal și Barcelona o vede favorită clară pe selecționata lui Deschamps.

„Dacă Franța și Argentina se vor întâlni din nou în finală și arbitrajul va fi echilibrat și corect, Franța va învinge Argentina fără niciun dubiu. Nimeni nu poate contesta acest lucru.

Chiar și fanii Argentinei știu că naționala Franței este echipa mai bună. Dar să vedem cum se vor desfășura aceste faze ale competiției”, a spus Henry, la FOX Sports.

Mbappe, unic în istoria fotbalului

Kylian Mbappe este primul fotbalist din istorie care a reușit să marcheze câte opt goluri la două ediții diferite de Cupa Mondială.

Starul Franței a reușit această performanță incredibilă atât la ediția din 2022, cât și la actuala ediție a turneului final.

Mbappe are șansa să își îmbunătățească recordul în semifinalele competiției, când Franța va da piept cu câștigătoarea partidei dintre Spania și Belgia.