Real Oviedo, formație care a retrogradat în liga a doua din Spania, este pe cale să ajungă la un acord cu Farul Constanța pentru transferul lui Ișfan, anunță spaniolii de la El Comercio și Killer Asturias.

Presa spaniolă: Real Oviedo, foarte aproape să îl transfere pe Alexandru Ișfan

Cel care ar insista pentru transferul lui Ișfan ar fi David Fernandez (40 de ani), noul director sportiv de la Real Oviedo, sosit la echipă în această vară, după ce anterior a mai lucrat la Real Madrid și Barcelona.

Discuțiile dintre Real Oviedo și Farul sunt avansate, iar acum rămâne de stabilit doar dacă spaniolii îl vor împrumuta cu opțiune de transfer definitiv pe Ișfan sau îl vor cumpăra direct.

Ișfan, fost internațional U21 al României, vine după un sezon în care s-a salvat dramatic de la retrogradare cu Farul Constanța, însă a avut statistici personale foarte bune: 11 goluri și 4 pase decisive în 41 de jocuri. Contractul său actual cu dobrogenii se întinde până în 2028.

Născut la Mioveni, Ișfan și-a făcut junioratul la echipa locală și a mai jucat la Unirea Bascov, FC Argeș, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești și Gloria Buzău. În vara anului trecut a sosit gratis la Farul, după ce oltenii au renunțat la serviciile sale.

La Real Oviedo a jucat Horațiu Moldovan în sezonul trecut, împrumutat de la Atletico Madrid. Tot aici a revenit în această vară atacantul Daniel Paraschiv, împrumutat în ultimele luni la Rapid.