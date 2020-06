Noi detalii despre transferul lui Florinel Coman in MLS: "Nu era incantat de idee, isi doreste altceva!" Unde ar putea ajunge 'Mbappe' in cele din urma

Florinel Coman a fost dorit de Orlando City in MLS, insa transferul nu s-a mai realizat.

Americanii nu au reusit sa ajunga la o intelegere cu Gigi Becali, iar transferul lui Coman la Orlando nu s-a mai realizat.

Victor Becali dezvaluie faptul ca nici 'Mbappe' nu era incantat de o mutare in SUA, dorinta lui fiind sa ajunga intr-un campionat puternic din Europa.

Premier League ar putea fi viitoarea destinatie a lui Coman:

"Eu imi doresc sa plece. Simt ca va pleca. Cred ca va fi un moment bun in care sa faca pasul. Sincer sa spun, MLS nu era o destinatie buna. Nici el nu era incantat de idee, adica isi doreste un alt fotbal, cu tot respectul pentru ceea ce se intampla in Statele Unite. Nu se ridica la nivelul Europei. Eu cred ca Florinel face fata cu brio la echipe puternice din Europa. Poate fi capabil sa faca pasul la o echipa de mijlocul clasamentului din Anglia si intr-un an, doi, sa faca pasul mai sus", a spus Victor Becali pentru Gazeta.

Gigi Becali: "Eu stiu doua echipe din Anglia care il vor"

Patronul FCSB-ului dezvaluia in urma cu patru zile interesul a doua echipe din Anglia pentru Florinel Coman, dupa ce s-a scris de Galatasaray ca ar putea fi o viitoare destinatie pentru 'Mbappe':

"Am cerut 10 milioane pe Coman, acum 20! Nu a mai jucat nimic, dar cer 20. De ce? Pentru ca am dreptul sa cer.

Nu am spus eu ca pleaca, a spus Giovanni. Daca el stie ca cineva da 15, atunci inseamna ca pleaca. Si impresarii tin si ei secrete.

Eu stiu alte doua echipe din Anglia, iar de Galatasaray nu stiu. De-aia am exclus Galatasaray", spunea Gigi Becali.