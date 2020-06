Jucatorul care i-a luat fata lui Florinel Coman! "E inalt, foarte tehnic si rapid!" Cine este romanul care a semnat cu AS Roma

S-a vehiculat ca Florinel Coman a fost dorit de AS Roma, insa nici o oferta oficiala nu a fost inaintata catre FCSB.

Florinel Coman ramane unul dintre cei mai valorosi jucatori din Liga 1, chiar daca transferul sau la Roma nu s-a realizat. Suf Podgoreanu este romanul care a semnat cu echipa din capitala Italiei.

Podgoreanu este un dublu cetatean, israielean si roman si a fost transferat de Roma in schimbul a 100 de mii de euro de la Maccabi Haifa. Romanul va evolua pentru echipa Under 19 a lui AS Roma.

Alfredo Pedulla, expert in transferuri, a laudat aceasta mutare pe site-ul sau. "Chiar daca e foarte inalt (aproape 1,95 metri), Podgoreanu este un atacant tehnic si rapid. Prefera sa joace ca varf impins, dar se poate muta in mod natural si pe extreme, (in special pe partea stanga pentru a-si folosi piciorul drept.)

In sezonul trecut, a dat 18 goluri pentru echipa U19 a lui Maccabi, iar reusitele sale i-au adus promovarea la prima echipa. Podgoreanu a fost luat de Roma, club care l-a monitorizat atent in ultimele luni, inainte de a trece la actiune.", a scris Alfredo Pedulla.