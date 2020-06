"Nu e deloc usor, fotbalul e un fenomen in Turcia!" Ce spune Sumudica despre interesul Galatei pentru Florinel Coman

Florinel Coman este unul dintre fotbalistii romani despre al carui transfer, in ultimele zile, s-a vorbit foarte mult.

Fiind intrebat despre posibila mutare a lui Coman in Turcia, la Galatasaray, Marius Sumudica a spus ca jucatorul lui FCSB ar putea activa fara probleme la o echipa importanta din Europa.

"Am citit aici, in Turcia, despre interesul Galatei pentru Florinel Coman. Si am vazut ca si Puscas e dorit de Fener. Cred ca pot juca la nivelul asta, sunt talentati amandoi, dar e un campionat greu, nu e deloc usor.

Presiunea e mare, sunt suporterii, sunt 12 ziare de sport, emisiuni in fiecare zi, fotbalul e un fenomen aici. In Turcia se mananca fotbal pe paine", a declarat Sumudica.

Antrenorul lui Gaziantep a mai spus ca el nu ar putea sa-l aduca acum pe Coman la echipa sa.

"Eu niciodata n-am cum sa-l iau pe Florinel Coman… Clubul pe care-l antrenez acum nu-si permite sa plateasca suma de transfer. Acum, dupa pandemie, vor fi multi jucatori liberi de contract, iar preturile de transfer vor scadea.

Mi-as dori sa aduc jucatori de la noi, eu pe unde am fost mi-am luat romani. Ii fac sa joace pentru mine si au o mai mare responsabilitate. Stiu ca am ostasii mei, care se bat pentru mine", a conchis tehnicianul.