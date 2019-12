Ar fi surpriza anului in Liga 1! OFERTA NEASTEPTATA pentru Nistor dupa ce a anuntat ca pleaca de la Dinamo: merge sa se lupte la titlu

Dinamo a pierdut cu Sepsi, scor 1-2, iar sansele echipei de a mai prinde play-off-ul s-au diminuat considerabil. Ar fi pentru al treilea sezon cand Dinamo nu ar prinde play-off-ul.

Capitanul Dan Nistor se afla intr-o situatie delicata. Nistor a fost eliminat in meciul cu Sepsi si a fost luat la rost de suporteri. Daca la primele reactii "la cald", imediat dupa meci, nu a spus nimic despre o posibila plecare, Nistor a rabufnit mai tarziu in fata jurnalistilor.

Criticat si injurat de fani, Nistor a declarat ca se gandeste serios sa plece de la Dinamo in iarna.

"Simt numai suparare si durere. Mai este un meci din acest an, dupa care vom vedea ce va fi. Au mai fost si alte momente delicate, dar nu trebuie sa cedam. Nu ma voi duce cu echipa la Botosani. Eu mai am contract un an si jumatate cu Dinamo, dar vom vedea ce va fi. Ma gandesc serios sa plec, dupa reactia suporterilor!", a declarat Dan Nistor.



Piturca il vrea la Craiova



Daca va decide sa plece de la Dinamo, Nistor are varianta de rezerva chiar din Liga 1. Si de la o echipa de play-off care se lupta la titlu. Potrivit informatiilor www.sport.ro, Nistor este dorit de Victor Piturca la Craiova. Oltenii vor sa se intareasca serios in perioada de iarna, mai ales ca echipa a cazut pe locul 4 in acest moment desi obiectivul este castigarea titlului.

Varianta unui transfer al lui Nistor la Craiova este plauzibila si din perspectiva unei eventuale plecari a lui Cicaldau. Mijlocasul craiovenilor a fost ofertat in vara de echipe din Serie A, dar nu s-a concretizat nicio mutare. Totusi, Piedro Chiodi, impresarul lui Cicaldau, declara in septembrie ca jucatorul va pleca de la Craiova fie in perioada de transferuri din iarna, fie in cea din vara viitoare, de la finalul sezonului. Clauza de reziliere stabilita de Craiova pentru Cicaldau este de 7 milioane de euro.



Piturca ameninta ca pleaca de la echipa



Victor Piturca ar putea impune conducerii clubului oltean transferul lui Nistor. Fostul selectioner a amenintat ca pleaca de la Craiova daca nu va mai avea sanse la titlu. Piturca spune ca a venit la Craiova pentru a castiga trofee, nu pentru a creste tineri jucatori.

"Vreau campionatul. Nu am sanse? PLEC! Chiar daca pierdem urmatoarele doua meciuri, tot avem sanse la titlu, nu se poate indeparta nimeni chiar asa tare. Nu conteaza salariile. Daca jucatorii sunt valorosi, cand intra in teren joaca fotbal. N-am discutat cu niciun alt club in privinta plecarii mele. Acum, Astra are prima sansa la campionat, se poate spune asta. Ei sunt pe primul loc! Nu vreau decat valoare, atat! In acest moment nu discutam cu niciun jucator. Nu vreau sa ramanem cu acelasi lot. Eu vreau jucatori valorosi. Am venit sa castig campionatul. Nu ma intereseaza locurile 2, 3 sau 4, nici sa cresc jucatori. Vreau sa iau campionatul, asta e scopul venirii mele aici", a spus Piturca.