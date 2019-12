Prima oara cand Nistor recunoaste ca se gandeste sa PLECE de la Dinamo! Bomba de la miezul noptii in Stefan cel Mare dupa infrangerea cu Sepsi

Nistor mai are un an si jumatate de contract la Dinamo, dar are sanse mici sa continue si din 2020 cu 'cainii'.

Nistor are oferte atat din Liga 1, cat si din strainatate. S-a suparat din cauza ca fanii s-au luat de el la finalul meciului cu Sepsi, care o indeparteaza pe Dinamo de zona play-off-ului.

"Sa vedem la iarna cine va veni, cine va pleca. Ne-a intrat jumatate de salariu. Se vorbeste mult de bani. Astra are 3 luni de intarziere la salarii si e pe primul loc.

Am luat doua cartonase rosii in toata cariera. Cei de la Sud m-au injurat, atat, ii cunosc, ii stiu. Astia sunt, ce sa facem, astia sunt... Nu am ce sa le zic suporterilor. O sa vada ei mai incolo.

Sunt linistit, dar sunt suparat ca am luat cartonas rosu, cred ca din cauza mea s-a pierdut meciul. Nu mi-a zis nimeni nimic, dar imi cer scuze fata de colegi, de conducere, de toti.

Vom vedea ce se va intampla mai departe. Mai avem un meci la Botosani, apoi vedem. Nu stiu daca voi continua si de la anul, vom vedea. Simt suparare si durere, atat simt, nu altceva. Nu ne-a anuntat nimeni nimic. Nici ca se darama stadionul, nici ca vine vreun investitor arab, nimic. Mai am contract un an si jumatate, sa vedem. Pe mine nu m-a sunat nimeni, habar n-am. La ce reactie au avut suporterii azi, ma gandesc sa plec, da!", a spus Nistor.