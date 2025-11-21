Pentru tehnicianul portughez a fost debutul oficial pe bancă, iar la final a oferit prima reacție din postura de antrenor principal.

Coelho a explicat că echipa a arătat caracter, chiar dacă startul meciului a fost ezitant. Portughezul a vorbit despre organizarea defensivă și despre faptul că oltenii și-au creat cele mai mari ocazii, motiv pentru care consideră victoria una meritată.

Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova

„A fost bine. În special pentru că jucătorii au luptat, au jucat foarte bine împotriva unei echipe puternice la fazele fixe. Nu am început bine, dar după 20 de minute cred că am controlat meciul. Am corectat anumite lucruri, ne-am creat ocazii, am controlat meciul defensiv. Noi am avut ocaziile mai importante. Cred că este o victorie corectă, am luat trei puncte, sunt fericit pentru fani și jucători.

Vrem să construim ceva. Bineînțeles că e bine că am reacționat repede după golul primit și am reușit să înscriem. Cu siguranță sunt lucruri de îmbunătățit, dar trei puncte sunt trei puncte.

Trebuie să înțelegi că am avut doar o ședință de antrenament cu tot lotul, nu a fost ușor. Am schimbat sistemul, am schimbat lucrurile la fazele fixe, am schimbat dinamica. Jucătorii sunt inteligenți, niște adevărați profesioniști.

Cred că nu putem uita că ultima dată când am câștigat în deplasare a fost pe 17 august. Mult timp a trecut! Am arătat personalitate și am reușit să învingem o echipă puternică pe propriul lor stadion.

Cred că e personalitatea mea, așa sunt eu. Îmi place să fiu echilibrat când lucrurile nu sunt foarte bune și nici prea fericit când înscriem. Trebuie să fii echilibrat și să fii atent la ceea ce se întâmplă pe teren.

Sincer, voi fi mereu focusat. Am văzut multe meciuri, dar am dat importanță doar adversarului, la următorii adversari. Știi ce zic? Nu pot să îmi exprim opinia despre alte echipe. În Superligă sunt mulți jucători buni, mulți antrenori buni. Luăm totul pas cu pas și ne concentrăm pe următorul adversar”, a spus Filipe Coelho la finalul meciului.

Pentru Universitatea Craiova, victoria cu FC Argeș înseamnă un respiro și urcarea provizorie pe locul trei în clasament, cu 32 de puncte.

Cine este Filipe Coelho



Filipe Amaral Rino Coelho are 45 de ani și este născut la Oeiras, în Portugalia. Este un antrenor format în fotbalul lusitan și specializat în analiză tactică, organizare defensivă și dezvoltarea jucătorilor tineri.



Coelho vine cu experiență importantă la nivel internațional. Timp de 7 ani a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.



În fotbalul de club, Coelho a avut mandate de antrenor principal la Leixoes (Liga a 2-a Portugalia), Casa Pia și Vilafranquense.



Este un antrenor cunoscut pentru stilul organizat, cu bloc compact, pressing pozițional și multe mecanisme de control al posesiei. Acesta și-a obținut licența UEFA PRO în anul 2016, în Portugalia.

