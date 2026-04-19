În fața a peste 23.000 de spectatori, Asad Al Hamlawi a fost cel care a marcat unicul gol la partidei în primele minute din repriza secundă, astfel că a adus trei puncte mari pentru Universitatea Craiova, care o egalează pe Universitatea Cluj în fruntea clasamentului.

Nicușor Bancu, fundașul și căpitanul celor de la Universitatea Craiova, s-a arătat încântat de evoluția echipei sale și se gândește deja la meciul următor, pe care oltenii îl vor disputa cu Dinamo, în Cupa României, joi.

Printre altele, internaționalul român a vorbit și despre numirea lui Gică Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer. Prezentarea ar urma să fie făcută de FRF în cursul zilei de luni.

Nicușor Bancu: ”Ar fi o onoare să lucrez cu domnul Hagi”

„O victorie foarte importantă, ne doream să câștigăm cu orice preț. Eu zic că am făcut și o partidă foarte bună. Per total, am meritat victoria și sunt foarte fericit și mândru de echipă.

A fost un rezultat foarte bun cel de aseară, am vorbit astăzi că este rândul nostru să facem mult mai mult, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Dacă nu rămâneam în zece la Cluj, alta era soarta partidei. Toate gândurile erau pentru acest meci, pentru a obține victoria și a-i egala pe cei de la Cluj.

Mai sunt și echipe din spate, și ele se pot bate la titlu. Dacă noi pierdem și ele câștigă, vin acolo, aproape. Important e ca noi să câștigăm meciul din Cupă, este următor, iar apoi la Argeș va fi o partidă grea. Nu este nimic ușor.

Ar fi o onoare pentru mine să lucrez cu domnul Hagi. Sper să fiu acolo din vară”, a spus Bancu, la flash-interviu.

Oltenii ajung la 39 de puncte și distanța față de locul trei este acum de cinci puncte, după primele cinci etape din play-off. CFR Cluj ocupă prima treaptă a podiumului, cu 34 de puncte, după victoria cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș.

Este o luptă încinsă și pentru locurile care asigură prezența în Europa, dar și la barajul pentru Conference League. Echipele aflate pe locurile 3-6 rămân în cursă și sunt despărțite de doar patru puncte.

