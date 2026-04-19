Președintele Federației Române de Fotbal a anunțat că Gheorghe Hagi este varianta preferată de Comitetul Executiv, iar în următoarele zile ar putea fi anunțat oficial noul tehnician al României.

Răzvan Burleanu a dezvăluit că cele două părți sunt pe cale să ajungă la un acord.

A venit anunțul! Gică Hagi, noul selecționer al naționalei: când va fi prezentat

FRF a anunțat conferința de presă la care va fi prezentat noul selecționer al naționalei României, Gheorghe Hagi.

Cele două părți s-au înțeles, astfel că Federația Română de Fotbal a făcut anunțul pe pagina oficială.

„Reprezentanții mass-media sunt invitați luni, 20 aprilie, începând cu ora 13:30, la Casa Fotbalului, pentru o conferință de presă.

La evenimentul ce va avea loc de la ora 13:30, în sala 'Nicolae Dobrin', vor participa președintele FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, și domnul Gheorghe Hagi.

Conferința de presă va fi transmisă în direct pe canalul de Youtube FRF TV și pe pagina de Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

Accesul jurnaliștilor se va face prin strada Vasile Șerbănică și va fi permis începând cu ora 13:00", au transmis cei de la FRF.

Presiune dublă în noul context tehnic

Dinamica de la lot se schimbă odată cu aducerea lui Gheorghe Hagi la cârma echipei. Potrivit fostului selecționer Victor Pițurcă, colaborarea tată-fiu va genera așteptări uriașe și va atrage reacții negative în momentele de ineficiență sportivă.

„Pe Ianis Hagi, presiunea a fost tot timpul mare, el a devenit un lider pe timpul lui Mircea Lucescu, Mircea Lucescu a văzut în el un lider, cred eu că a făcut bine. Cu Gică va fi mai dificil, și pentru Gică și pentru Ianis, nu e ușor, nu va fi simplu. Gică va dori ca Ianis să joace la cel mai înalt nivel, la fel și Ianis Hagi, cu tatăl lui pe bancă, vrea să-i ofere victorii”, a explicat Pițurcă, potrivit as.ro.

Fostul antrenor al naționalei a subliniat riscul principal la care se expune actualul selecționer în relația cu publicul spectator, anticipând un val de nemulțumiri la primele rezultate nefavorabile.

„Vor apărea și critici dacă nu joacă bine. Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc. Asta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi, ăsta e pericolul. Pentru că noi cunoaștem comportamentul și exprimarea mai multor oameni care sunt așa-ziși fani ai naționalei, eu cred că cei care nu sunt alături de echipa națională și jignesc după meciuri, nu sunt suporteri ai echipei naționale”, a mai adăugat acesta.