”Câinii” porneau ca favoriți înainte de această partidă, dar s-au chinuit cu divizionara secundă Metalul Buzău pe Arcul de Triumf. Alexandru Pop a marcat unicul gol al partidei în minutul 26.

Astfel, Dinamo a obținut ultimul bilet pentru ”careul de ași” și va înfrunta Universitatea Craiova în semifinalele competiției, pe teren propriu. În cealaltă semifinală se vor duela Universitatea Cluj și FC Argeș.

Echipele de start din Dinamo - Metalul Buzău:

Dinamo : Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut - Cîrjan, Gnahore, C. Mihai - Soro, A. Pop, Armstrong

: Roșca - Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut - Cîrjan, Gnahore, C. Mihai - Soro, A. Pop, Armstrong Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu

Metalul Buzău : R. Stoian - R. Radu, Parfeon, Cimpoeșu, Juncănaru - Opaiț, Borțoneanu, Tudorică, Milea - V. Robu, Dumitrache

: R. Stoian - R. Radu, Parfeon, Cimpoeșu, Juncănaru - Opaiț, Borțoneanu, Tudorică, Milea - V. Robu, Dumitrache Rezerve: I. Dinu, Stacovici, Băncilă, C. Dumitru, D. Oprea, Hanada, A. Moldovan, Puiu, Kudelkins

Rezultatele și marcatorii din celelalte sferturi de finală:

U Cluj – FC Hermannstadt 2-1

(O. Mendy ’73, Macalou ’81 / Simba ’52)

FC Argeș – Gloria Bistrița (D2) 3-2

(Brobbey ’17, ’90+5, R. Moldoveanu ‘111 / Al. Mogoș ’74, Lehaire ’77)

Universitatea Craiova – CFR Cluj 3-1