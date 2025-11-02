Rapid a fost la doar câteva secunde de a pleca din Bănie cu toate cele trei puncte, dar Marian Aioani a comis un penalty după ce l-a lovit cu pumnul în cap pe Steven Nsimba. Deși nu a acordat inițial penalty, Marcel Bîrsan a fost chemat de VAR pentru a redea faza, apoi a dictat lovitură de la 11 metri.



Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Cum arată clasamentul:



Același Nsimba a punctat în minutul 90+9 de la punctul cu var, astfel că Universitatea Craiova - Rapid s-a încheiat cu scorul de 2-2.



Giuleștenii urcă temporar pe primul loc, dar pot fi depășiți de FC Botoșani dacă moldovenii vor câștiga în această etapă cu Petrolul.



Cu victorii pe linie, FC Botoșani are 31 de puncte și este pe locul doi, la un singur punct în spatele Rapidului și cu șansa de a urca pe primul loc în cazul unui rezultat pozitiv la Ploiești.



De cealaltă parte, Universitatea Craiova rămâne pe locul trei, cu 29 de puncte, la două distanță de urmăritoarele Dinamo și FC Argeș.



Cum arată clasamentul după 15 etape:

