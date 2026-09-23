Reghecampf, ce coșmar! Avocatul care i-a văzut războiul cu Esperance a dat verdictul: „Aceasta va fi decizia FIFA“

Problema antrenorului e că, de această dată, consecințele pot fi mult mai grave. Cel puțin asta crede avocatul Ali Abbas (foto jos, stânga), care a reprezentat diferite cluburi și foarte mulți jucători în litigiile de la FIFA și CAS (Curtea de Arbitraj Sportiv).

Așadar, printr-o conjunctură fericită, tehnicianul de 51 de ani a scăpat de litigiul pierdut cu Universitatea Craiova , în 2023. Atunci, „Reghe“ și-a reziliat contractul unilateral, ca să ajungă la petrodolarii clubului Al-Tai (Arabia Saudită). Acum, povestea se repetă, însă cu alte cluburi în prim-plan. De această dată, Reghecampf a „rupt“ înțelegerea semnată în iunie cu Esperance Tunis, ca să preia FCSB.

Laurențiu Reghecampf a fost salvat de Gigi Becali, care a acceptat să bage mâna în buzunar și să plătească 170,000 de euro lui Mihai Rotaru, astfel încât noul antrenor al FCSB-ului să aibă drept de muncă în Superliga noastră.

Avocatul arab, cu legături puternice cu lumea sportului, a analizat războiul Esperance Tunis - Laurențiu Reghecampf din cauza rezilierii contractului. La începutul discursului său, Ali Abbas a făcut o precizare.

„Nu sunt în posesia contractului. Din ce am văzut, antrenorul român susține că acolo există o clauză de reziliere care îi oferă posibilitatea să plece înainte de termen, plătind trei salarii. Repet: eu n-am contractul în mână. Dar văd o problemă în ce susține antrenorul român“, și-a început analiza Ali Abbas.

În continuare, el s-a referit la marea greșeală a lui „Reghe“, de a absenta de la antrenamentele echipei, fără să aibă acordul semnat din partea conducerii clubului Esperance.

„Reghecampf și-a încălcat contractul. Esperance se va folosi de acest aspect în dosarul depus de FIFA. În opinia mea, ca avocat, clubul Esperance va avea câștig de cauză. Și Reghecampf va fi nevoit să plătească, integral, valoarea contractului. În astfel de cazuri, în care una dintre părți încalcă unilateral contractul, aceasta e decizia FIFA. Și, în 90% din cazuri, decizia e menținută și la CAS“, a explicat avocatul arab.

„Dată trecută, Esperance a greșit și a plătit contractul, integral“

Pentru a-și întări teoria, avocatul Ali Abbas a oferit drept exemplu precedentul caz Esperance – Reghecampf, ajuns la FIFA.

În martie 2025, pe când echipa era pe val cu „Reghe“ pe bancă, tunisienii l-au înlăturat pe antrenorul român, fără niciun motiv întemeiat. La vremea respectivă, Reghecampf a dat clubul în judecată. Și a avut câștig de cauză, primindu-și toți banii.

„Când contractul e încălcat de una dintre părți, FIFA nu mai ține cont de clauzele de reziliere care pot exista în acte. În acel moment, astfel de clauze devin irelevante. Un precedent, în acest sens, există. Dată trecută când a fost la Esperance, Reghecampf s-a trezit cu contractul reziliat de club. Atunci, Reghecampf s-a dus la FIFA și și-a cerut valoarea integrală a contractului, fără să facă referire la clauzele de reziliere. Reghecampf și-a susținut solicitarea, spunând că i s-a reziliat contractul fără motiv. Și a avut câștig de cauză. FIFA a obligat clubul să-i dea toți banii din contract, nu doar suma prevăzută pentru rezilierea înainte de termen“, a explicat Ali Abbas.

Reghecampf, scenariu de coșmar: poate fi obligat să plătească o sumă imensă

Dacă ce spune avocatul tunisian se va adeveri, iar „Reghe“ va pierde litigiul care prinde contur cu Esperance, atunci românul va avea o mare problemă.

În acest moment, există o neclaritate. Potrivit unor surse, Reghecampf era sub contract cu gruparea africană până pe 30 iunie 2027. Dar în presă a apărut și o altă variantă, potrivit căreia acordul semnat în iunie era valabil până pe 30 iunie 2028.

Acest amănunt e foarte important. Pentru că, dacă va fi obligat să plătească valoarea integrală a contractului pe un an, Reghecampf ar avea de achitat suma de 600,000 de dolari. În schimb, dacă acordul său cu formația tunisiană era valabil pe doi ani, atunci românul trebuie să plătească 1,2 milioane de dolari drept despăgubire. În ambele situații, antrenorul va primi o mare lovitură financiară.

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, salariul lunar al lui Reghecampf, la Esperance Tunis, era de 50,000 de dolari.