Reghecampf, ce coșmar! Avocatul care i-a văzut războiul cu Esperance a dat verdictul: „Aceasta va fi decizia FIFA“

Reghecampf, ce coșmar! Avocatul care i-a văzut războiul cu Esperance a dat verdictul: „Aceasta va fi decizia FIFA“ Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rezilierea unilaterală a contractului semnat în iunie îl va atrage pe tehnicianul român într-un litigiu la finalul căruia contul său bancar poate fi afectat, în mod grav.

TAGS:
Laurentiu Reghecampfreghereghecampf
Din articol

Laurențiu Reghecampf a fost salvat de Gigi Becali, care a acceptat să bage mâna în buzunar și să plătească 170,000 de euro lui Mihai Rotaru, astfel încât noul antrenor al FCSB-ului să aibă drept de muncă în Superliga noastră.

Așadar, printr-o conjunctură fericită, tehnicianul de 51 de ani a scăpat de litigiul pierdut cu Universitatea Craiova, în 2023. Atunci, „Reghe“ și-a reziliat contractul unilateral, ca să ajungă la petrodolarii clubului Al-Tai (Arabia Saudită). Acum, povestea se repetă, însă cu alte cluburi în prim-plan. De această dată, Reghecampf a „rupt“ înțelegerea semnată în iunie cu Esperance Tunis, ca să preia FCSB.

Problema antrenorului e că, de această dată, consecințele pot fi mult mai grave. Cel puțin asta crede avocatul Ali Abbas (foto jos, stânga), care a reprezentat diferite cluburi și foarte mulți jucători în litigiile de la FIFA și CAS (Curtea de Arbitraj Sportiv).

Avocatul Ali Abbas: „Reghecampf va pierde la FIFA“

Avocatul arab, cu legături puternice cu lumea sportului, a analizat războiul Esperance Tunis - Laurențiu Reghecampf din cauza rezilierii contractului. La începutul discursului său, Ali Abbas a făcut o precizare.

„Nu sunt în posesia contractului. Din ce am văzut, antrenorul român susține că acolo există o clauză de reziliere care îi oferă posibilitatea să plece înainte de termen, plătind trei salarii. Repet: eu n-am contractul în mână. Dar văd o problemă în ce susține antrenorul român“, și-a început analiza Ali Abbas.

În continuare, el s-a referit la marea greșeală a lui „Reghe“, de a absenta de la antrenamentele echipei, fără să aibă acordul semnat din partea conducerii clubului Esperance.

„Reghecampf și-a încălcat contractul. Esperance se va folosi de acest aspect în dosarul depus de FIFA. În opinia mea, ca avocat, clubul Esperance va avea câștig de cauză. Și Reghecampf va fi nevoit să plătească, integral, valoarea contractului. În astfel de cazuri, în care una dintre părți încalcă unilateral contractul, aceasta e decizia FIFA. Și, în 90% din cazuri, decizia e menținută și la CAS“, a explicat avocatul arab.

„Dată trecută, Esperance a greșit și a plătit contractul, integral“

Pentru a-și întări teoria, avocatul Ali Abbas a oferit drept exemplu precedentul caz Esperance – Reghecampf, ajuns la FIFA.

În martie 2025, pe când echipa era pe val cu „Reghe“ pe bancă, tunisienii l-au înlăturat pe antrenorul român, fără niciun motiv întemeiat. La vremea respectivă, Reghecampf a dat clubul în judecată. Și a avut câștig de cauză, primindu-și toți banii.

„Când contractul e încălcat de una dintre părți, FIFA nu mai ține cont de clauzele de reziliere care pot exista în acte. În acel moment, astfel de clauze devin irelevante. Un precedent, în acest sens, există. Dată trecută când a fost la Esperance, Reghecampf s-a trezit cu contractul reziliat de club. Atunci, Reghecampf s-a dus la FIFA și și-a cerut valoarea integrală a contractului, fără să facă referire la clauzele de reziliere. Reghecampf și-a susținut solicitarea, spunând că i s-a reziliat contractul fără motiv. Și a avut câștig de cauză. FIFA a obligat clubul să-i dea toți banii din contract, nu doar suma prevăzută pentru rezilierea înainte de termen“, a explicat Ali Abbas.

Reghecampf, scenariu de coșmar: poate fi obligat să plătească o sumă imensă

Dacă ce spune avocatul tunisian se va adeveri, iar „Reghe“ va pierde litigiul care prinde contur cu Esperance, atunci românul va avea o mare problemă.

În acest moment, există o neclaritate. Potrivit unor surse, Reghecampf era sub contract cu gruparea africană până pe 30 iunie 2027. Dar în presă a apărut și o altă variantă, potrivit căreia acordul semnat în iunie era valabil până pe 30 iunie 2028.

Acest amănunt e foarte important. Pentru că, dacă va fi obligat să plătească valoarea integrală a contractului pe un an, Reghecampf ar avea de achitat suma de 600,000 de dolari. În schimb, dacă acordul său cu formația tunisiană era valabil pe doi ani, atunci românul trebuie să plătească 1,2 milioane de dolari drept despăgubire. În ambele situații, antrenorul va primi o mare lovitură financiară.

Potrivit spuselor lui Gigi Becali, salariul lunar al lui Reghecampf, la Esperance Tunis, era de 50,000 de dolari.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au descoperit criminaliștii în camera Valentinei și a iubitului ei. Un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat să plece din țară
Ce au descoperit criminaliștii în camera Valentinei și a iubitului ei. Un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat să plece din țară
ARTICOLE PE SUBIECT
FRF a aprobat! Schimbare majoră la meciurile din Superliga României
FRF a aprobat! Schimbare majoră la meciurile din Superliga României
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Victor Angelescu, după ce FCSB l-a adus pe Reghecampf: ”Nu e o spaimă”
Reacția lui Victor Angelescu, după ce FCSB l-a adus pe Reghecampf: ”Nu e o spaimă”
Adi Popa nu are dubii! Cu ce echipă va semna Nicolae Stanciu: ”Rezultatele vorbesc”
Adi Popa nu are dubii! Cu ce echipă va semna Nicolae Stanciu: ”Rezultatele vorbesc”
Mihai Rotaru, bun de plată! Ce amendă usturătoare a primit Universitatea Craiova de la FRF
Mihai Rotaru, bun de plată! Ce amendă usturătoare a primit Universitatea Craiova de la FRF
Rapid a făcut anunțul care îl va bucura pe Daniel Pancu: ”Se lucrează”
Rapid a făcut anunțul care îl va bucura pe Daniel Pancu: ”Se lucrează”
Gică Popescu l-a urecheat pe Alibec după eliminarea din meciul cu Dinamo
Gică Popescu l-a urecheat pe Alibec după eliminarea din meciul cu Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Ofertat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un sfat de la Dan Petrescu: "E mai bine pentru el"

Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”

Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”

Adrian Mutu și-a dat acordul pentru revenirea în Superliga: „Îmi place proiectul lor”

Mitică Dragomir a numit cele șase echipe care vor intra în play-off

Mitică Dragomir a numit cele șase echipe care vor intra în play-off

Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: "Am vorbit cu Elias Charalambous"

Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: "Am vorbit cu Elias Charalambous"

Plecat de la FCSB, Marius Baciu și-a găsit echipă

Plecat de la FCSB, Marius Baciu și-a găsit echipă



Recomandarile redactiei
Adi Popa nu are dubii! Cu ce echipă va semna Nicolae Stanciu: ”Rezultatele vorbesc”
Adi Popa nu are dubii! Cu ce echipă va semna Nicolae Stanciu: ”Rezultatele vorbesc”
Reacția lui Victor Angelescu, după ce FCSB l-a adus pe Reghecampf: ”Nu e o spaimă”
Reacția lui Victor Angelescu, după ce FCSB l-a adus pe Reghecampf: ”Nu e o spaimă”
Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”
Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”
Mihai Rotaru, bun de plată! Ce amendă usturătoare a primit Universitatea Craiova de la FRF
Mihai Rotaru, bun de plată! Ce amendă usturătoare a primit Universitatea Craiova de la FRF
Mihai Pintilii a rupt tăcerea după despărțirea de Levadiakos
Mihai Pintilii a rupt tăcerea după despărțirea de Levadiakos
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
„Palmă“ dată lui Reghecampf: ce au publicat tunisienii după ce românul a fugit de la echipă
„Palmă“ dată lui Reghecampf: ce au publicat tunisienii după ce românul a fugit de la echipă
Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit
Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit
Primul fotbalist la care renunță Reghecampf după 0-3 cu FCSB. A fost anunțat deja la U Cluj
Primul fotbalist la care renunță Reghecampf după 0-3 cu FCSB. A fost anunțat deja la U Cluj
"Două" de la Reghe. "E normal să fie supărat dacă nu intră" + "Dovedește și acum că e un jucător foarte bun"
"Două" de la Reghe. "E normal să fie supărat dacă nu intră" + "Dovedește și acum că e un jucător foarte bun"
CITESTE SI
Harta speranței de viață în România. Regiunea din țară unde oamenii trăiesc cel mai puțin - Eurostat

stirileprotv Harta speranței de viață în România. Regiunea din țară unde oamenii trăiesc cel mai puțin - Eurostat

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

„Puciștii” din PNL anunță că vor vota și ei Guvernul Mureșan. Câte voturi s-au adunat până acum din necesarul de 233

stirileprotv „Puciștii” din PNL anunță că vor vota și ei Guvernul Mureșan. Câte voturi s-au adunat până acum din necesarul de 233

Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană

stirileprotv Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!