În cursul zilei de joi, antrenorul s-a întors în țară din Tunisia, acolo unde o pregătea pe Esperance Tunis, și a susținut primul său antrenament la FCSB. Înainte de a face cunoștință cu jucătorii, Reghecampf a susținut o conferință de presă în care a lămurit cele întâmplate în ultimele zile.

Printre altele, ”Reghe” a fost întrebat și despre Mihai Pintilii (41 de ani), fostul secund de la FCSB, în prezent liber de contract după ce și-a dat demisia de la Levadiakos, acolo unde lucra alături de Elias Charalambous.

Laurențiu Reghecampf a spus totul: ”Pintilii? Nu cred că e cazul în momentul de față”

Noul antrenor al FCSB-ului și-a anunțat deja colaboratorii și a spus că nu se pune problema, în momentul de față, ca fostul mijlocaș să revină la fosta campioană a României.

"Noi am anunțat foarte clar. Cu mine vor veni Dinu Viorel și Adrian Popa plus cei care sunt acum în staff-ul tehnic. Când eu am avut o discuție cu patronul, Pinti era angajat la echipa lui.

N-am discutat niciodată cu el acest lucru. Nu cred că este cazul în momentul de față. Dacă vom avea nevoie de cineva, cu siguranță vom apela la oameni care cunosc echipa și fac parte din tradiția acestei echipe”, a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract.

Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii.

Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.