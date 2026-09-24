Astăzi, de la ora 16:00, Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

FCSB sau U Cluj? Răzvan Raț știe ce va face Nicolae Stanciu: ”Asta cred”

Nicolae Stanciu (33 de ani) este foarte aproape de revenirea în Superliga României, acolo unde este dorit de Universitatea Cluj, dar și de fosta sa ecihpă, FCSB.

”Studenții” vor să profite de intenția lui Nicolae Stanciu de a reveni în țară și de a fi mai aproape de Alba Iulia, orașul său natal. Președintele Radu Constantea a recunoscut deja că poartă ”discuții avansate” cu internaționalul român, dar FCSB le poate strica planurile.

Internaționalul român se afla în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo și a putut negocia cu orice club în această perioadă. FCSB se arată în continuare interesată de fotbalistul care i-a adus, în urmă cu zece ani, aproape 10 milioane de euro în conturi de pe urma transferului la Anderlecht.

Răzvan Raț (45 de ani), în prezent implicat în conducerea celor de la Genoa, îl cunoaște foarte bine pe Nicolae Stanciu și nu crede că acesta va pune pe primul plan partea financiară înainte de a-și alege următoarea destinație.

„Eu cred că Stanciu, să spunem așa, o s-o cântărească dacă va fi să aleagă între FCSB și U Cluj. Va avea legătură și cu opinia soției.

Eu cred că, pentru el, cunoscându-i situația, o să primeze ceea ce e mai bine pentru familia lui, nu neapărat banii”, a spus Răzvan Raț, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.