Recent, s-a vehiculat că fotbalistul ar fi semnat deja cu Universitatea Cluj, dar anunțul oficial ar urma să fie făcut abia în luna noiembrie, după ce se va încheia sezonul în China.

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Între timp, pe fir a intrat și FCSB. Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că îl așteaptă cu brațele deschise pe Stanciu la FCSB.

Giani Kiriță a comentat pe marginea interesului arătat de cele două cluburi din Liga 1 pentru căpitanul naționalei. Fostul fotbalist al lui Dinamo crede că Nicolae Stanciu își dorește să revină în Superliga României pentru a-și încheia cariera de jucător pe meleaguri românești.

Întrebat care dintre FCSB sau U Cluj ar fi cea mai bună alegere pentru Stanciu, Kiriță a preferat să nu ofere un răspuns concret, însă a ținut să îl avertizeze pe fotbalist că, orice ar alege, îi va fi foarte dificil să se readapteze la fotbalul din România.

”E decizia lui, Stanciu a stat foarte mulți ani plecat în străinătate. Poate vrea să se întoarcă în România și să se retragă din România.

(n.r. FCSB sau U Cluj?) Nu știu, el știe mai bine unde alege să se ducă. Stanciu e un jucător bun, dar când vii în România din afară nu este ușor”, a spus Giani Kiriță pentru PRO TV și Sport.ro.