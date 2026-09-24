VIDEO EXCLUSIV FCSB sau U Cluj! Avertismentul primit de Nicolae Stanciu înaintea unei alegeri decisive

FCSB sau U Cluj! Avertismentul primit de Nicolae Stanciu înaintea unei alegeri decisive Superliga
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu pare decis să revină în fotbalul românesc la zece ani de când FCSB l-a vândut la Anderlecht pentru 11 milioane de euro.

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Nicolae StanciuGiani KiritaFCSBU ClujUniversitatea Cluj
Din articol

Recent, s-a vehiculat că fotbalistul ar fi semnat deja cu Universitatea Cluj, dar anunțul oficial ar urma să fie făcut abia în luna noiembrie, după ce se va încheia sezonul în China. 

Giani Kiriță, avertisment pentru Nicolae Stanciu

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Sursa foto: Nicolae Stanciu (Instagram).
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Între timp, pe fir a intrat și FCSB. Gigi Becali a declarat în repetate rânduri că îl așteaptă cu brațele deschise pe Stanciu la FCSB.

Giani Kiriță a comentat pe marginea interesului arătat de cele două cluburi din Liga 1 pentru căpitanul naționalei. Fostul fotbalist al lui Dinamo crede că Nicolae Stanciu își dorește să revină în Superliga României pentru a-și încheia cariera de jucător pe meleaguri românești.

Întrebat care dintre FCSB sau U Cluj ar fi cea mai bună alegere pentru Stanciu, Kiriță a preferat să nu ofere un răspuns concret, însă a ținut să îl avertizeze pe fotbalist că, orice ar alege, îi va fi foarte dificil să se readapteze la fotbalul din România.

E decizia lui, Stanciu a stat foarte mulți ani plecat în străinătate. Poate vrea să se întoarcă în România și să se retragă din România. 

(n.r. FCSB sau U Cluj?) Nu știu, el știe mai bine unde alege să se ducă. Stanciu e un jucător bun, dar când vii în România din afară nu este ușor”, a spus Giani Kiriță pentru PRO TV și Sport.ro.

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