Echipa pregătită de Daniel Pancu a înregistrat până acum 21 de puncte, după ce bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și un eșec.

Singura înfrângere a giuleștenilor a venit în etapa #5, când Dinamo s-a impus în Grant cu 1-0, grație reușitei semnate de Mamoudou Karamoko în minutul 72 al confruntării

Rapidul lui Pancu, lăudat după primele meciuri în noul sezon: ”Alt fotbal!”

Daniel Pancu a fost numit pe banca Rapidului în vară, după ce conducerea s-a despărțit de Costel Gâlcă, antrenor care nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit obiectivul trasat la începutul sezonului: accederea în cupele europene.

Sub comanda lui Pancu, Rapid joacă un alt fotbal, spune fostul internațional român, Costin Lazăr. Tot el a evidențiat și că Rapid va avea mereu șanse la titlu, cât timp vor exista investiții din partea conducătorilor.

”Rapidul joacă un alt fotbal. Are o altă mentalitate. Se vede asta și în rezultatele care au fost, nu renunță în ultimele momente ale meciurilor și câștigă.

Rapid va avea mereu șanse (n.r. la titlu). Rapid, Craiova, Dinamo nu mai zic. Echipele care investesc vor avea mereu șanse la titlu. Cu jucători de valoare ai ceva în plus la fiecare meci”, a spus Lazăr pentru Sport.ro.

Vineri, pe 2 octombrie, Rapid va bifa un joc de pregătire cu Genoa în Giulești. VEZI AICI DETALII

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