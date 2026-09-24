Florin Prunea (58 de ani), fostul portar al Generației de Aur, a văzut lotul de 23 de jucători ales de Gică Hagi pentru această acțiune și a rămas surprins.

Fostul președinte de la Dinamo s-ar fi așteptat ca jucători precum Olimpiu Moruțan (27 de ani) sau Daniel Bîrligea (26 de ani) să prindă lotul pentru deplasarea la Stockholm. Sunt șanse bune ca aceștia să joace în celelalte partide, ținând cont că vor urma Bosnia, Polonia și din nou Suedia.

Florin Prunea, surprins de alegerea lui Gică Hagi pentru meciul de la Stockholm

Bîrligea a prins un transfer răsunător în această perioadă, la Frosinone, care l-a transferat sub formă de împrumut de la FCSB până la finalul sezonului, pentru 1,5 milioane de euro. În cazul în care italienii vor rămâne în Serie A, aceștia vor plăti încă 3,5 milioane de euro pentru transferul său definitiv.

”Nu mă așteptam să rămână acasă Moruțan, sincer. La fel și Bîrligea”, a spus Prunea, la Digi Sport.

Cei nouă tricolori rămași la Mogoșoaia sunt: Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan.

Programul României în Liga Națiunilor - meciurile din septembrie și octombrie

Vineri, 25 septembrie:

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie:

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie:

Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie: