Horațiu Feșnic, delegat la un meci tare din Nations League

O brigadă de arbitri sută la sută românească a fost delegată la meciul Slovenia – Scoţia, din grupa B1 a Ligii Naţiunilor.

Horaţiu Feşnic va conduce la centru duelul de la Ljubljana, programat sâmbătă, 26 septembrie, ora 16:00.

La cele două linii se vor afla Valentin Avram şi Alexandru Cerei, în timp ce al patrulea oficial va fi Szabolcs Kovacs. În camera VAR vor fi alţi doi arbitri români: Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan.

Pe de altă parte, Augustus Constantin va fi prezent în prima etapă a noii ediţii din Liga Naţiunilor, din postura de observator UEFA, la partida Liechtenstein – Lituania, din grupa D2, programată joi, la ora 21:45, scrie News.ro.