Ciprian Marica și Răzvan Raț sunt invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI).

Cei trei vor discuta cele mai importante subiecte ale zilei din Superliga României, dar și despre meciurile naționale României.

Ciprian Marica: „Reghe nu are o misiune grea la FCSB”

Ciprian Marica a vorbit despre schimbarea de antrenor de la FCSB, unde Laurențiu Reghecampf i-a luat locul lui Marius Baciu, după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova.

Fostul atacant de la FCSB crede că 'Reghe' va avea o misiune facilă să ridice echipa, pentru că nivelul formației patronate de Gigi Becali a fost destul de scăzut în acest start de sezon.

„Până la venirea lui Pintilii, Reghe are o misiune interesantă, nu aș spune grea. Cred că orice ce ar face este un plus, pentru că a luat echipa dintr-o situație grea, iar mai rău e greu să crezi că poate ajunge FCSB, au adus jucători buni...

Fostul antrenor (n.r. Marius Baciu) nu a avut capacitate să se impună, părea că jucătorii nu îl respectă, nu și-a impus stilul de joc și tacticile. Mă aștept ca Reghe să vină și să modifice aceste lucruri.

Acum au venit Muhar, Korenica și Drăguș, deci mă aștept să văd altceva cu Reghe pe bancă”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

﻿Laurențiu Reghecampf a spus totul: ”Pintilii? Nu cred că e cazul în momentul de față”

Noul antrenor al FCSB-ului și-a anunțat deja colaboratorii și a spus că nu se pune problema, în momentul de față, ca fostul mijlocaș să revină la fosta campioană a României.

"Noi am anunțat foarte clar. Cu mine vor veni Dinu Viorel și Adrian Popa plus cei care sunt acum în staff-ul tehnic. Când eu am avut o discuție cu patronul, Pinti era angajat la echipa lui.

N-am discutat niciodată cu el acest lucru. Nu cred că este cazul în momentul de față. Dacă vom avea nevoie de cineva, cu siguranță vom apela la oameni care cunosc echipa și fac parte din tradiția acestei echipe”, a spus Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.

Laurențiu Reghecampf și-a dat acordul încă de duminică pentru revenirea la FCSB, însă au apărut probleme la rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis, formație cu care se afla sub contract.

Până la urmă, Reghecampf a reușit să își rezilieze pe cale amiabilă înțelegerea cu gruparea din Tunisia. Amenințat în primă fază cu un litigiu la FIFA, antrenorul va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro, echivalentul a trei salarii.

Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.