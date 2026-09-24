Soția lui Michael Schumacher, manifest la 13 de ani de la cumplitul accident: ”Când o aud astăzi și sunt în mașină, plâng pe ascuns”

Corinna, soţia lui Michael Schumacher, a oferit o perspectivă rară asupra vieţii sale de după teribilul accident de schi suferit de soţul ei în urmă cu aproape 13 ani, într-un documentar, scrie news.ro.

Filmul de 105 minute, intitulat "Schumacher '94: The Birth of a Legend", prezintă sezonul 1994, cel care a marcat ascensiunea legendei Formulei 1, când a câştigat primul dintre cele şapte titluri mondiale cu echipa Benetton, notează Daily Mail.

De asemenea, telespectatorii pot urmări fragmente din viaţa Corinnei, de la idila ei cu Schumacher la începutul anilor 1990 până la o scurtă privire asupra luptei personale cu care s-a confruntat de la accidentul de schi al acestuia din 29 decembrie 2013.

Corinna rămâne principala persoană care îl îngrijeşte pe Michael, fiind sprijinită de o echipă de asistente medicale şi terapeuţi care îi asigură asistenţă non-stop, şi a continuat să apere cu înverşunare viaţa privată a soţului său pe tot parcursul lungului său proces de recuperare.

Apariţia ei în acest ultim documentar este una dintre puţinele ocazii în care a vorbit public de la accident, după participarea sa la documentarul "Schumacher" de pe Netflix din 2021.

”Era melodia noastră!”

Amintindu-şi de începuturile relaţiei lor, Corinna dezvăluie în "Schumacher '94: The Birth of a Legend" că piesa de succes a Paulei Abdul, "Rush Rush", ocupa un loc special în inimile lor.

"Era melodia noastră pe atunci", spune ea. "Când o aud astăzi şi sunt în maşină, plâng pe ascuns."

Ea a vorbit despre începutul relaţiei lor şi despre faptul că mama ei nu era de acord: "Mama mea era complet împotrivă. Michael era mereu pe pista de karting şi îi împingea mereu pe ceilalţi pe margine. Mama mea spunea mereu: «Uite-l pe Schumacher! Au o pistă de karting acasă, îi dau afară pe toţi cei care greşesc, iar acum el îi dă afară pe alţii!» Mama mea zicea mereu: «Schumacher, Schumacher.»"

Ea a dezvăluit, de asemenea, cum se amuza Michael cu privire la articolele de îmbrăcăminte neaşteptate pe care le primea de la fani.

"Primea foarte multe astfel de lucruri", spune ea. "Inclusiv de la o fetiţă care îi trimitea mereu lenjerie intimă odată cu scrisorile. O chema Jutta. La un moment dat, «Hai, Jutta» a devenit expresia lui obişnuită."

În documentar nu se spune niciun cuvânt despre starea actuală a germanului de 57 de ani, dar Corinna pare clar emoţionată când îşi aminteşte evenimentele din timpul anului 1994.

"Inima mea bate pentru el când câştigă. Şi când pierde. Inima mea este mereu alături de el", spune ea. "Când eşti alături de cineva pe care abia aştepţi să-l vezi în fiecare zi, este minunat."

Michael Schumacher, de șapte ori campion mondial F1

"Daily Mail" a dezvăluit mai devreme în acest an că Schumacher nu mai este imobilizat la pat, surse apropiate lui afirmând că acum stă aşezat într-un scaun cu rotile şi poate fi plimbat pe proprietatea sa de 30 de milioane de lire sterline din Mallorca şi la reşedinţa sa de 50 de milioane de lire sterline din Gland, pe malul Lacului Geneva.

Viaţa privată a lui Schumacher este considerată extrem de importantă. Încă de când a suferit leziuni cerebrale în urma accidentului în care s-a izbit de stânci în apropierea staţiunii Meribel din Alpii francezi, el a fost ţinut departe de ochii publicului.

Încercările unor foşti angajaţi de a vinde imagini cu el în starea sa de suferinţă au dus la condamnarea acestora anul trecut. Iar zvonurile conform cărora ar urma să participe la nunta fiicei sale, Gina, în 2024, s-au dovedit nefondate.

Un zvon specula că bărbatul supranumit primul sportiv miliardar suferea de pseudocomă sau de sindromul "locked-in", o afecţiune în care pacienţii sunt conştienţi şi pe deplin conştienţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor, dar incapabili să răspundă altfel decât prin clipirea ochilor. Cu toate acestea, mai multe surse au confirmat că nici această stare sumbră nu corespunde realităţii.

"Impresia este că el înţelege unele dintre lucrurile care se întâmplă în jurul lui, dar probabil nu pe toate", a spus una dintre surse.

În documentarul "Schumacher" din 2021, Corinna a spus: "Michael este aici. Este diferit, dar este aici, şi asta ne dă putere, cred", a spus ea. "Încă îmi arată în fiecare zi cât de puternic este. Locuim împreună acasă. Facem terapie. Facem tot ce putem pentru ca Michael să se simtă mai bine şi pentru a ne asigura că se simte confortabil. Şi pur şi simplu pentru a-l face să simtă că face parte din familia noastră, din legătura noastră. Şi, orice s-ar întâmpla, voi face tot ce pot. Cu toţii vom face asta. Încercăm să mergem mai departe ca o familie, aşa cum îi plăcea lui Michael şi încă îi place. Şi ne continuăm vieţile".

"«Viaţa privată este privată», aşa cum spunea el mereu. Este foarte important pentru mine ca el să se poată bucura în continuare de viaţa sa privată cât mai mult posibil. Michael ne-a protejat mereu, iar acum noi îl protejăm pe Michael."