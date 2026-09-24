Începând de astăzi, FCSB are un nou antrenor principal - Laurențiu Reghecampf (AICI prezentarea oficială și toate declarațiile).

Staff-ul lui Reghecampf la FCSB

”Laurențiu Reghecampf este, începând de astăzi, noul antrenor al FCSB. Tehnicianul în vârstă de 51 de ani va avea, astfel, al treilea mandat la conducerea echipei noastre.

În staff-ul acestuia vor fi Viorel Dinu, ca antrenor secund și Adrian Popa, ca preparator fizic, aceștia alăturându-se celorlalți membri ai corpului tehnic: Lucian Filip, Alin Stoica, Thomas Neubert, Marius Popa și Ionuț Zottu.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe trofee și în perioada următoare!”, a postat în urmă cu câteva minute FCSB pe rețelele de socializare.

Primele declarații

"A fost o săptămână grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult, iar asta e cel mai important. Sunt foarte fericit să fiu aici.

Știu exact ce ne așteaptă. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important este să ne câștigăm primul meci. Și așa vom încerca să ne desfășurăm programul de la etapă la etapă.

Cele mai importante sunt punctele. Trebuie ca jucătorii să își recapete încrederea, pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat din ultimele mele apariții la echipă, ambițiile sunt la fel.

Știu ce mă așteaptă, iar de azi vom da drumul la treabă", a spus Reghecampf la prezentarea oficială.