Secvenţele durează doar vreo zece secunde, dar au făcut înconjurul lumii. Deşi Rachael „Raygun” Gunn nu a obţinut niciun punct din partea juriului, prestaţiile sale de pe Piaţa Concorde, în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, sunt cele care au stârnit cele mai multe discuţii. Învinsă categoric încă din fazele preliminare, pierzând toate cele trei bătălii, australianca a devenit ţinta ironiilor pe reţelele sociale din cauza stilului său şi a figurilor considerate puţin academice, în special imitaţia sa de cangur.

Ridiculizată de unii şi aclamată de alţii pentru această performanţă unică, Raygun a trecut printr-un „parcurs al luptătorului” în ultimii doi ani, după cum mărturiseşte pentru L'Équipe.

Rachael Gunn ia în continuare antidepresive

„Eram ruşinea ţării. Aveam impresia că toată viaţa mea se prăbuşea în faţa mea, că aveam plumb în tot corpul. Eram complet amorţită. Nu mai reuşeam să gândesc limpede. A fost o perioadă cu adevărat ciudată. Mi-era greu să ies din casă”, povesteşte ea despre lunile care au urmat Jocurilor Olimpice, în timpul cărora avea impresia că „a căzut într-un abis” şi a mers mai departe „în modul de supravieţuire”.

„Nu eram pregătită pentru o astfel de notorietate şi cu atât mai puţin pentru motive atât de puţin lăudabile. A accepta această situaţie a fost un proces îndelungat; am depus eforturi considerabile pentru sănătatea mea mintală. Şi apoi, cu timpul, înveţi să reduci la tăcere acele voci care te critică fără să ştie nimic despre tine”, continuă ea, care ia în continuare antidepresive şi beneficiază de o şedinţă săptămânală cu un psiholog.

La câteva zile după spectacolul său, Raygun a rupt deja tăcerea, denunţând o „ură” devastatoare într-un videoclip postat pe contul său de Instagram. Dar hărţuirea a afectat şi familia ei, persoanele apropiate şi comunitatea break din Australia. „A fost greu pentru ei. (...) Jurnaliştii apăreau chiar şi la locurile de antrenament”, povesteşte ea, potrivit News.ro.

Doctor în studii culturale şi conferenţiar la Universitatea din Sydney, Raygun a decis să nu mai participe la competiţii de breaking la câteva luni după Jocurile Olimpice din 2024.

Acest lucru nu o împiedică însă să continue să practice acest sport. „Continui să mă antrenez, să mă întâlnesc cu prietenii şi familia. Pentru mine este important să nu pierd nimic din breaking şi să nu las ca toate acestea să-mi răpească asta”, explică australianca în vârstă de 36 de ani, care şi-a regăsit acum „o anumită linişte”