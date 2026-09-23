Chiar dacă au pierdut în prima etapă, scor 1-0 cu Petrolul, ”câinii” au reușit să strângă 23 de puncte după primele zece etape și sunt pe primul loc, la două puncte distanță de urmăritoarea Rapid. Universitatea Craiova completează podiumul, cu 20 de puncte.

În această perioadă, conducerea clubului lucrează la un nou contract pentru unul dintre titularii incontestabili ai echipei. Alberto Soro (27 de ani) a intrat în ultimul an de contract, dar evoluțiile sale cât mai bune i-au determinat pe cei de la Dinamo să-i ofere un nou contract.

Andrei Nicolescu a anunțat acordul cu Alberto Soro

Spaniolul a dat un randament foarte bun încă din sezonul precedent, atunci când a fost folosit de Zeljko Kopic atât ca extremă dreaptă, cât și în centrul flancului ofensiv. Acum, cu Nuno Campos, Soro evoluează mai mult ca mijlocaș central.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a anunțat că a ajuns la un acord cu Soro în privința noului contract, iar acum va trebui să stabilească doar clauza de reziliere din noua înțelegere.

„Soro avem o discuție legată de clauza de reziliere, dar pe contract ne-am înțeles. Termină în vară și, cât mai curând, zic că ne vom înțelege. El cu agentul lui propun o clauză de reziliere care nouă ne pare mică, câteva sute de mii, iar noi vrem clauza de peste un milion. ﻿Probabil vom ajunge undeva la un consens. Se simte bine, e integrat, îi place mult noul stil și cred că va rămâne la noi fără probleme”, a spus Nicolescu, la Fanatik.ro.

Spaniolul se numără printre titularii echipei Dinamo, iar evoluțiile sale i-au adus și o creștere a cotei de piață. În prezent, specialiștii îl evaluează la un milion de euro.

Soro aparține de Dinamo din 2024 și a venit în România cu un CV impresionant. În 2019, Real Madrid a plătit 2,5 milioane de euro pentru transferul său de la Real Zaragoza, iar apoi a mai trecut pe la Granada, Vizela și Chaves.