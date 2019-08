Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a facut anuntul: are o conditie pentru a mai aduce jucatori

FCSB se lupta in aceasta seara de la ora 20:00 la PRO TV pentru calificarea in play-off-ul Europa League.

FCSB trece printr-o perioada neagra. Are 5 meciuri consecutive fara victorie si 3 infrangeri consecutive in Liga 1.

Gigi Becali se gandeste sa aduca intariri la echipa, insa are o conditie: calificarea in grupele Europa League.

Daca echipa nu reuseste acest lucru, lotul va ramane exact asa cum este, patronul fiind convins ca poate castiga campionatul cu lotul actual.

"Daca ne calificam in grupe, o sa mai iau 2-3 jucatori, ca sa ne putem lupta pe toate fronturile. Daca nu, raman cu jucatorii pe care ii am acum si luam campionatul si asta e!", a declarat Becali pentru DigiSport.

Gigi Becali a amenintat ca vinde echipa

Patronul FCSB a amenintat ca va vinde echipa in cazul in care aceasta va rata doi ani la rand prezenta in grupele Europa League, pentru ca pe el il intereseaza banii, iar banii nu vin fara performante.

"Ati luat palmaresul, ati luat numele, ce mai vreti de la Becali? Le-ati luat pe toate! Gata, sa fie sanatosi!

Suporterii trebuie sa inteleaga ca asta este strategia mea de a ma califica in Europa. Eu nu sunt idiot sa arunc cu banii in foc. Daca nu ma calific anul asta si nici anul viitor, eu dau echipa cui vrea, ca nu sunt idiot. Daca nu ai bani, te duci ca CFR in insolventa, ca Dinamo. Exista vreun club decat FCSB care n-a trecut prin insolventa, faliment?", a spus Gigi Becali la PRO X.