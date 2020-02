"Parca erau jucatori de Serie A cu niste juniori! FCSB n-a avut nicio ocazie!" Ilie Dumitrescu o face PRAF pe FCSB dupa infrangerea de la Cluj

Ilie Dumitrescu se astepta la un alt meci din partea FCSB la Cluj!

Dumitrescu spune ca diferenta dintre CFR si rivala ei in lupta pentru titlu a fost evidenta.

"FCSB nu si-a creat nicio ocazie! La CFR, toti s-au subordonat planului tactic, erau momente cand se aparau in 9 oameni, numai Omrani ramanea undeva in fata. N-a fost un joc spectaculos, a fost un joc de lupta. CFR a fost o echipa de forta, cu organizare de joc, nu a dat nicio sansa, a jucat simplu. A fost o crispare in joc, Petrescu era superat la pauza. Pe faza defensiva mi s-a parut o echipa de Serie A contra unei echipe de juniori! Cu tot cu Coman, cu Man, cu Morutan, cu Tanase, care sunt jucatori in forma la FCSB. Probabil a fost si un teren complicat, dar pana la urma si CFR-ul cu jocul asta a avut 3-4 situatii importante. Au mai fost situatii de gol. CFR a fost un zid, o stanca. FCSB fara niciun sut!", a spus Dumitrescu la Digisport.