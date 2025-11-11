Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a remizat în ultima rundă de campionat, iar situația de la echipa campioană este complicată.

mihai pintilii antrenor FCSB Gigi Becali
FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, la Sibiu, într-un meci din etapa a 16-a din Superliga. În urma acestui rezultat, roș-albaștrii se află pe locul 9 în campionat, la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

Rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului din acest sezon au creat tensiuni la nivelul băncii tehnice.

Mihai Pintilii ar putea pleca de la FCSB

Gigi Becali i-a convins pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii să rămână în continuare pe banca tehnică a campioanei României, cu toate că cei doi erau hotărâți să se despartă de FCSB în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Mihai Pintilii colaborează cu antrenorul cipriot din martie 2023, dar în mod oficial a fost pe delegat și antrenor secund pentru că nu deține licența Pro.

Cu toate acestea, fostul jucător de la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020 nu își mai dorește să continue la FCSB, conform GSP.ro. Mihai Pintilii este nemulțumit de faptul că nu are toate atribuțiile unui antrenor la gruparea patronată de Gigi Becali și e gata să își caute altă echipă în momentul în care își va lua Licența Pro.

Gigi Becali anunță: Pintilii și Charalambous rămân la FCSB

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să renunțe, dar au fost opriți de Gigi Becali. Într-o discuție la telefon, patronul campioanei le-a transmis celor doi că nu are de gând să facă modificări la nivelul staff-ului tehnic.

„I-am convins să rămână! Au propus, la telefon mi-au spus. Asta mi-au sus acum două săptămâni la telefon, Pintilii (n.r. - l-a sunat)

M-au întrebat dacă vreau eu (n.r. - ca ei să plece), că ei nu au nicio pretenție și le-am spus că nu, că nici nu mă gândesc să schimb. Ce să fac eu cu egalul? Mie-mi arde egalul?”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

”Instalat” în aprilie 2023 la FCSB, Elias Charalambous este antrenorul cu care echipa a reușit să câștige ultimele două titluri. Cipriotul a bifat 150 de meciuri la echipa sa, iar 79 au fost victorii. 37 dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar restul de 34 au fost înfrângeri.

