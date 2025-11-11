Nici Gigi Becali nu îl mai poate întoarce! Ce vrea să facă Mihai Pintilii

FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, la Sibiu, într-un meci din etapa a 16-a din Superliga. În urma acestui rezultat, roș-albaștrii se află pe locul 9 în campionat, la 15 „lungimi” de liderul Rapid.

Rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului din acest sezon au creat tensiuni la nivelul băncii tehnice.



Mihai Pintilii ar putea pleca de la FCSB



Gigi Becali i-a convins pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii să rămână în continuare pe banca tehnică a campioanei României, cu toate că cei doi erau hotărâți să se despartă de FCSB în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă.

Mihai Pintilii colaborează cu antrenorul cipriot din martie 2023, dar în mod oficial a fost pe delegat și antrenor secund pentru că nu deține licența Pro.

Cu toate acestea, fostul jucător de la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020 nu își mai dorește să continue la FCSB, conform GSP.ro. Mihai Pintilii este nemulțumit de faptul că nu are toate atribuțiile unui antrenor la gruparea patronată de Gigi Becali și e gata să își caute altă echipă în momentul în care își va lua Licența Pro.