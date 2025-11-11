Campioana României a condus din primele minute ale jocului și părea să dețină controlul partidei. Lucrurile nu au stat deloc așa, iar FCSB a plecat cu un punct grație golului marcat de Dennis Politic în prelungirile partidei.



La final, Gigi Becali a răbufnit. Și-a făcut praf mai mulți jucători, în frunte cu Daniel Bîrligea, care a fost eliminat, și a dezvăluit că staff-ul tehnic a vrut să demisioneze recent, din cauza situației tot mai apăsătoare din clasament.



Gigi Becali anunță: Pintilii și Charalambous rămân la FCSB



Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să renunțe, dar au fost opriți de Gigi Becali. Într-o discuție la telefon, patronul campioanei le-a transmis celor doi că nu are de gând să facă modificări la nivelul staff-ului tehnic.



„I-am convins să rămână! Au propus, la telefon mi-au spus. Asta mi-au sus acum două săptămâni la telefon, Pintilii (n.r. - l-a sunat).



M-au întrebat dacă vreau eu (n.r. - ca ei să plece), că ei nu au nicio pretenție și le-am spus că nu, că nici nu mă gândesc să schimb. Ce să fac eu cu egalul? Mie-mi arde egalul?”, a spus Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



”Instalat” în aprilie 2023 la FCSB, Elias Charalambous este antrenorul cu care echipa a reușit să câștige ultimele două titluri. Cipriotul a bifat 150 de meciuri la echipa sa, iar 79 au fost victorii. 37 dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar restul de 34 au fost înfrângeri.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

