Mihai Stoica, îngrozit de transformarea jucătorului de la FCSB: „Un inconștient!“

Amir Kiarash
Președintele Consiliului de Administrație critică extrem de rar jucătorii echipei. Acum însă, paharul răbdării sale s-a umplut, în cazul unui om de bază al roș-albaștrilor din ultimii ani.

Pe cât de dur e Gigi Becali cu fotbaliștii campioanei, dovadă și tiradele sale televizate de după meciurile nereușite ale FCSB-ului, pe atât de răbdător și reținut e Mihai Stoica, în relația cu componenții lotului.

În ultimii ani, pot fi numărate pe degete episoadele în care MM a dat în vreun jucător al FCSB-ului. Iar asta pentru că omul de legătură între echipă și patron n-a fost niciodată un adept al spălatului rufelor în public. Acum însă, s-a umplut paharul răbdării managerului în ceea ce îl privește pe Siyabonga Ngezana (28 de ani).

Stoperul sud-african a fost luat în vizorul lui Gigi Becali, după remiza cu Hermannstadt (3-3). Latifundiarul din Pipera a făcut o dezvăluire incredibilă despre Ngezana, povestind cum acesta a părăsit hotelul echipei, la Cluj, după un meci al FCSB-ului! Auzind relatarea patronului, Mihai Stoica a explicat cum au stat lucrurile.

Mihai Stoica: „Ngezana e complet schimbat!“

Prezent în studioul Prima Sport, Meme s-a arătat extrem de dezamăgit de Ngezana. Pentru că, potrivit spuselor sale, jucătorul s-au schimbat mult în rău, de când a sosit în România, în 2023.

Ngezana nu a fugit din cantonament. După meciul cu U Cluj a ieşit din hotel, dar după meci. Nu ştiu asta (n.r. - dacă s-a întâlnit cu Djokovic de la CFR). El (n.r. - Gigi Becali) m-a întrebat pe mine pe cine ar putea să ştie în Cluj, pe cine cunoaşte. I-am spus că nu are pe cine să ştie, doar pe Djokovic (n.r. – au fost colegi la FCSB), dar nu înseamnă că s-a întâlnit cu Djokovic. Habar nu am dacă s-au întâlnit sau nu. S-a întors. Da, ştiu la ce oră a revenit, la o oră matinală. (n.r. - S-a întors când echipa se pregătea de mic-dejun) Da, asta e varianta. Să spun ceva. Nu a existat jucător care să nu facă o chestie de genul ăsta, cei mai mulți au făcut“, și-a început Mihai Stoica discursul.

Acesta a mărturisit că a și avut un dialog cu Ngezana, după episodul de la Cluj, într-o încercare de a-l trezi.

I-am zis: <<Bă, atât de inconştient să fii nici măcar să nu vii mai devreme, ca să nu ştie nimeni că ai plecat?>> Dar e clar că va plăti amenda. El nu mai e jucătorul din primele două sezoane. Nu sunt sigur că nu e vreun frate geamăn acum. E complet schimbat faţă de primele două sezoane, când a jucat aproape fără greşeală. S-a petrecut o schimbare acum. I se reuneşte familia, nu cu copiii, că abia s-a căsătorit. (n.r. - Soţia vine la Bucureşti) Da, probabil că nu va mai avea episoade de genul ăsta. Sunt acte de indisciplină pentru care jucătorii plătesc, ce-i drept, alţii fac şi nu sunt prinşi“, a spus oficialul campioanei.

